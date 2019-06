Everyday Grammar: Wish -Future (Wish –미래 희망)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 실현 불가능한 일에 대한 바람을 동사 wish로 표현합니다. 어떻게 실생활 대화에 사용하는지 이번 강좌에서 알기 쉽게 설명해드립니다.

루시아와 카베의 대화로 강좌를 시작합니다.

루시아: Is there something you can’t do, but you wish you could? (당신이 할 수 없지만, 할 수 있길 바라는 일이 있나요?)

카베: Do you know of something that will not happen tomorrow, but you wish it would? (내일 일어나지 않을 것이라는 걸 알지만, 일어나길 바라는 게 있나요?)

루시아: This is fun! (이거 재미있네요!) How about this one: (이건 어때요,) Are there things you don’t know, but you wish you knew? (당신이 모르지만, 알길 원하는 게 있나요?)

카베: How about just wishing to know the correct way to use the verb WISH? (그냥 동사 WISH의 올바른 사용법을 알길 바라는 게 어때요?

루시아: That might be wishful thinking! (그것 희망사항이 될 수 있겠네요!) But let’s try! (그래도 시도해봐요!)

▪ 얻기 어려워 보이는 대상에 대한 욕구를 표현할 때, 영어 원어민들은 동사 WISH(바라다)를 사용합니다.

WISH는 보통 명사절 앞에 두는데요, 절은 주부와 술부를 갖춘 문장구성 요소입니다.

과거, 현재, 미래 일에 대한 바람을 표현합니다.

오늘은 미래에 관한 진술을 살펴보겠습니다.

예문) Tom can’t come to the office tomorrow. (탐은 내일 사무실에 오지 못합니다.)

위 예문에 말하는 사람의 희망을 반영하면, 아래와 같이 바뀝니다.

예문) I wish Tom could come to the office tomorrow. (나는 탐이 내일 사무실에 올 수 있었으면 좋겠어요.)

바뀐 예문은, 탐이 사무실에 없을 것이라는데 대해 불만을 표현합니다. 탐이 사무실에 있기를 원하는 거죠.

▪ 이상하지만, 미래 일을 이야기하는데도 과거 시제를 사용합니다. 위 예문에서는 조동사 CAN의 과거형 COULD를 썼습니다. 문장 구조를 다시 살펴보면, 아래와 같습니다.

I wish(현재 시제) Tom could(과거 시제) come to the office tomorrow.

예문 한 가지 더 볼까요?

예문) Tom will tell me the truth. (탐이 제게 진실을 알려줄 것입니다.)

그런데, 탐이 진실을 말하지 않을 것이라는 것을 안다면, 아래처럼 말 할 수 있습니다.

예문) I wish Tom would tell me the truth. (탐이 제게 진실을 알려줄 거면 좋겠어요.)

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.