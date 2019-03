브렉시트 합의안 또 부결...'보잉 737 맥스 8' 운항 중단 국가 늘어

세계 여러 나라의 주요 소식을 전해 드리는 ‘지구촌 오늘’입니다. 지금 이 시각 어떤 일들이 일어나고 있는지 알아보겠습니다.

진행자) 오늘은 어떤 소식들이 있습니까?

기자) 영국의 유럽연합 탈퇴, 이른바 '브렉시트(Brexit)'가 2주일여 앞으로 다가온 가운데 영국 의회가 테레사 메이 총리가 제시한 '브렉시트 합의안'을 또다시 부결시켰습니다. 에티오피아항공 여객기 참사 이후 해당 기종의 운항 중단을 발표하는 나라들이 계속 늘고 있습니다.

진행자) 지구촌 오늘, 첫 소식입니다. 영국 의회가 브렉시트 합의안을 또 부결시켰군요.

기자) 네, 어제(12일) 의회에서 테레사 메이 총리가 내놓은 브렉시트 합의안에 대한 투표가 실시됐는데요. 찬성 242대 반대 391표로 부결됐습니다. 영국의 유럽연합 탈퇴, 즉 '브렉시트(Brexit)' 예정일이 이달 29일인데요. 불과 2주일 정도밖에 남지 않았는데, 영국의 미래가 여전히 불투명한 상황입니다.

진행자) 이번에 메이 총리가 내놓은 게 수정안이었죠?

기자) 그렇습니다. 지난 1월에 메이 총리가 처음 제출한 합의안은 무려 230표 차로 부결됐습니다. 영국 의정 사상 그렇게 큰 표차로 부결된 경우가 없었는데요. 의원들은 메이 총리에게 새로운 대안, 즉 '플랜 B'를 제시하라고 주문했고요. 그동안 메이 총리는 유럽연합과 새로운 협상에 돌입하면서 의원들 설득 작업에 들어갔는데요. 하지만 영국 의원들은 어제(12일) 승인투표(meaningful vote)에서 이 수정안 역시 부결시킨 겁니다.

진행자) 브렉시트 시한은 다가오는데, 앞으로 어떻게 되는 겁니까?

기자) 메이 총리가 어제(12일) 표결 직후 의원들에게 앞으로의 진행 과정에 대해 설명했는데요. 직접 들어보시죠.

[테레사 메이 영국 총리] "tomorrow to task for the House...'

기자) 메이 총리는 이날 브렉시트 수정안이 부결됨에 따라, 현지 시각으로 다음날, 즉 수요일(13일) 영국이 아무런 합의 없이 유럽연합을 탈퇴하는 이른바 '노딜(No deal) ' 브렉시트 여부를 놓고 표결을 진행할 것이라고 설명했습니다. 만약 의원들이 이 노딜 브렉시트마저 거부하면, 다시 다음날인 목요일(14일) 브렉시트 시한을 연장할지에 대해 투표하게 됩니다. 앞서 영국 의회는 지난달 27일, 이런 3단계 절차를 담은 정부 결의안을 지지했습니다.

진행자) 영국 의회가 이 며칠 사이, 국가의 운명을 가를 중대한 결정을 내리게 되는 거군요.

기자) 그렇습니다. 메이 총리는 표결 직후 이번 합의안은 최선이며 사실상 유일한 것이라며 유감을 표명했습니다. 메이 총리는 바로 전날까지도 유럽연합의 장클로드 융커 집행위원장과 막판까지 협상을 벌여 주요 쟁점에 대한 합의를 이끌어냈지만 역부족이었습니다.

진행자) 지금 영국과 유럽연합 사이의 가장 큰 쟁점이 뭔가요?

기자) 영국이 유럽연합에서 탈퇴하게 되면, 영국령인 북아일랜드와 유럽연합 회원국인 아일랜드 간의 국경 문제가 불거지는데요. 지금은 양국 간에 자유로운 통행이 가능하지만, 브렉시트 이후에는 엄격한 국경 통제와 관세 등의 문제가 발생하게 됩니다. 당초 합의문에는 이를 유예하는 안전장치, 이른바 '백스톱(backstop) '조항을 넣었는데요. 하지만 영국 내에서는 브렉시트 지지자들과 반대자들 간의 이해관계에 따라 이에 대한 찬반 논란이 뜨거운 상황입니다. 새로운 수정안에는 안전장치를 무기한 연장하지 못하게 하는 내용이 포함됐는데요. 하지만 영국 법무장관은 법적 구속력이 없다고 지적했습니다.

진행자) 영국 의회가 노딜 브렉시트는 통과시킬까요?

기자) 그럴 가능성은 낮다는 게, 주요 언론이나 전문가들의 관측입니다. 협상 없이 유럽연합을 떠나게 될 경우, 영국 경제 전반에 심각한 타격을 줄 것이라는 전망이 힘을 얻고 있기 때문인데요. 당초 메이 총리도 노딜 브렉시트 상황이 오더라도 예정일이 되면 유럽연합을 떠나겠다고 했다가 의원들의 압력에 밀려 한발 후퇴한 상황입니다. 미국의 `월스트리트저널' 신문은 브렉시트가 연기될 가능성이 높은 것으로 전망했습니다.

진행자) 유럽연합(EU)이 브렉시트 연기에 동의할까요?

기자) 27개 회원국 모두 만장일치로 연기에 동의해야 가능합니다. EU 지도자들은 오는 21일과 22일 열리는 회원국 정상회의에서 이에 대해 논의할 것으로 보이는데요. 노딜 브렉시트는 영국뿐만 아니라 유럽연합 전체에도 큰 혼란을 불러올 것이기 때문에, EU도 브렉시트 연기에 동의할 가능성이 높다고 유럽연합 정부 관계자들은 전하고 있습니다.

진행자) 그럼 영국과 유럽연합이 다시 또 브렉시트 문제를 놓고 새로운 협상을 하게 되는 겁니까?

기자) 그 부분에 대해서는 아직 확실한 게 없습니다. 유럽연합 지도자들은 영국이 브렉시트를 연기한다면 그 목적을 분명히 알고 싶다며, 새로운 추가 협상은 없을 것이라고 선을 긋고 있는데요. 일각에서는 협상이 지연되면 지연될수록 브렉시트 자체가 아예 취소될 수도 있다는 전망을 내놓고 있습니다. 실제로 영국에서는 브렉시트에 대한 국민투표를 다시 치를 것을 요구하는 목소리가 커지고 있는 상황입니다.

진행자) 영국이 국민투표로 유럽연합 탈퇴를 전격 결정한 게 벌써 2년이 넘었군요.

기자) 그렇습니다. 지난 2016년 6월 국민투표를 실시해 찬성 52%대 반대 48%로 유럽연합에서 탈퇴하기로 결정해, 전 세계에 큰 파장을 불러왔습니다. 하지만 3년이 다 되도록 지리멸렬한 협상이 이어지면서, 큰 사회적 ·정치적 혼란을 야기하고 있습니다.

진행자) 그동안 브렉시트 협상을 이끌어온 메이 총리의 미래는 어떻게 될까요?

기자) 메이 총리는 이날 표결 직후 의원들에게 'EU에서 더 많은 양보를 얻어내겠다"며 해결 의지를 밝혔습니다. 지난 1월 브렉시트 합의안이 압도적 표차로 부결된 후 불신임 투표에서 17표 차로 간신히 살아남은 메이 총리가 현재의 총체적 난국을 어떻게 해결할지 관심이 모아지고 있습니다.

​진행자) 지구촌 오늘, 다음 소식입니다. 에티오피아항공 여객기 추락 사고 이후 해당 기종의 운항을 거부하는 나라들이 계속 늘고 있다지요?

기자) 그렇습니다. 지난 10일 에티오피아항공 소속 '보잉 737 맥스 8' 여객기가 이륙 6분만에 추락해 탑승객 157명 전원이 숨지는 참사가 발생했는데요. 현재 해당 기종의 운항 중단을 발표하는 나라들이 속속 늘고 있습니다.

진행자) 지금까지 운항 중단을 발표한 나라가 얼마나 됩니까?

기자) 언론사마다 조금씩 발표가 다른데요. `블룸버그' 통신은 해당 기종의 운항을 전면 중단한 나라가 EU 회원국을 포함해 호주, 중국, 인도, 아랍에미리트 등 50개 국에 달하며, 일부 운항을 중단한 나라는 11개국이라고 전했습니다. `뉴욕타임스' 신문은 737 맥스 8을 보유한 항공사 중에서 미국의 사우스웨스트항공, 아메리칸항공과 캐나다의 에어캐나다, 웨스트제트 등 4개사를 제외하고 전 세계 모든 항공사들이 운항을 중단했다고 전했습니다.

진행자) 한국도 보잉 737 맥스 8을 보유한 항공사가 있습니까?

기자) 네, 한국에서는 '이스타항공'이 해당 기종을 보유하고 있는데요. 이스타항공도 운항을 잠정중단한다고 발표한 상태입니다.

진행자) 보잉 737 맥스 8 여객기를 보유한 항공사는 얼마나 됩니까?

기자) 미국 연방항공청(FAA)에 따르면 현재 전 세계 54개 항공사에서 약 350대를 운항하고 있는데요. 하지만 지난해 10월에도 인도네시아에서 해당 기종의 여객기가 이륙 11분 만에 추락해 탑승객 189명 전원이 숨지는 참사가 발생하면서 이 기종에 대한 안전성 논란이 커지고 있습니다. 현재 추락한 에티오피아 여객기 블랙박스가 회수됐는데요. 에티오피아 당국은 블랙박스를 다른 나라로 보내 사고 원인을 조사하게 한다는 방침입니다.

진행자) 세계 각국이 앞다퉈 해당 기종의 운항 중단을 발표하고 있는데요. 미국은 운항을 계속하는 건가요?

기자) 네, 댄 엘웰 연방항공청장이 어제(12일) 성명을 발표했는데요. 737 맥스 8 기종을 검토한 결과, 어떠한 성능 문제도 나타나지 않았다면서, 운항 중단을 지시할 아무런 근거가 없다고 말했습니다. 엘웰 청장은 그러면서 만일 에티오피아 항공기 사고 조사 결과 안전 문제가 확인되면 즉각 조처를 할 것이라고 강조했습니다. 캐나다 교통부도 사고기종 운항 중단은 시기상조라며 추가 사실이 확인되면 중단할 준비가 돼 있다고 말했습니다.

진행자) 하지만 미국 내에서도 운항 중단을 요구하는 목소리가 커지고 있다고요.

기자) 그렇습니다. 미국 정치권에서는 민주당의 리처드 블루멘탈 의원, 다이앤 파인스타인 의원, 앤드루 쿠오모 뉴욕 주지사, 미트 롬니 공화당 상원의원 등이 해당 기종의 운항 중단을 요구하고 나섰고요. 아메리칸항공 소속 승무원 노조도 탑승을 거부하는 승무원들이나 승객에 대한 배려를 요청하고 있습니다. 한편 로저 위커 미 상원 상업·과학·교통위원회 위원장은 에티오피아 여객기 추락 사고에 따른 항공안전 점검을 위해 청문회를 열기로 했다고 발표했습니다.

