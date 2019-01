Everyday Grammar: Three-Part Phrasal Verbs (세 단어 구동사)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. ‘run into(우연히 만나다)’, ‘sleep over(남의 집에서 자고 오다)’ 같이 동사 뒤에 전치사 또는 부사가 따라오는 ‘구’를 ‘구동사’라고 한다는 것, 지난 강좌에서 다뤘는데요. 오늘은 세 단어로 구성된 구동사들을 짚어보겠습니다.

루시아와 카베의 대화로 동영상을 시작합니다.

루시아: I’m Lucija. (저는 루시아입니다.) I’m LOOKING FORWARD TO this episode. (이번 회차 강좌를 기대하고 있어요.)

*looking forward to: ~을 기대하다

카베: And I’m Kavhe. (그리고 저는 카베입니다.) I CAME UP WITH the topic. (제가 그 주제를 찾아냈죠.)

*come up with: (돈이나 생각 등을) 찾아내다.

루시아: No you didn’t! (아뇨, 당신이 하지 않았어요!) Don’t try to GET AWAY WITH saying you were the mastermind behind this awesome topic. (당신이 굉장한 주제의 배후 지휘자였다고 말하면서 무사하려 들지 말아요.)

*get away with: 처벌이나 대가를 모면하다

카베: OK, why don’t we GET ON WITH the lesson, since we don’t have much time. Plus, we get along really well, so I don’t want to fight. (좋아요, 우리 강좌를 계속하는 게 어때요, 시간이 많지 않으니까요. 그리고, 우리 아주 잘 지내잖아요, 그래서 싸우기 싫답니다.)

*get on with: ~을 계속하다

세 단어 구동사는 낱말들이 한데 모여 숙어적 의미를 표현합니다.

동사 하나, 그리고 보조어(particle) 두개로 구성되는데요. ‘보조어’란 다른 단어와 함께 있을 때만 의미를 표현할 수 있는 단어들입니다.

LOOK(동사) + FORWARD(보조어) + TO (보조어)

위와 같은 구조가 됩니다.

앞에 나온 것들 외에, 자주 쓰는 세 단어 구동사를 몇 개 연습해보겠습니다.

밥 말리(Bob Marley)의 노래 ‘Get Up, Stand Up’ 가사를 보면 이런 말이 나옵니다.

Get up, stand up. Stand up for your rights

Get up, stand up. Don’t give up the fight

STAND UP FOR라는 세 단어 구동사가 들어있네요. 무언가를 ‘옹호하다’라는 뜻입니다.

BB 킹(B.B. King)의 ‘Get These Blues Off Me’는 이런 가사로 진행하죠.

I'm sorry for you baby

But you know I just can't put up with you

PUT UP WITH라는 세 단어 구동사가 나옵니다. 짜증스럽거나 불쾌한 것을 ‘참다’, ‘받아들이다’라는 의미입니다.

세 단어 구동사는 너무 많은 말을 늘어놓을 필요 없이, 단번에 자신을 표현하는 데 유용합니다. 하지만 몇 가지 기억해두실 것들이 있는데요.

1. 분리할 수 없습니다.

세 단어가 항상 붙어 있어야 됩니다. 다른 말이 끼어들 수 없는 거죠.

밥 말리 노래에서 “ stand up for your rights”라고 반복해서 말할 뿐, ‘ stand up your rights for ’라든가 ‘ stand your rights up for ’라고 하지 않습니다.

‘ stand for up your rights’라고 세 단어의 순서를 바꾸지도 않습니다.

*반면, 두 단어 구동사들은 대부분 분리할 수 있습니다. 옆에 있는 '관련뉴스' 중에서 'Everyday Grammar: Separable Phrasal Verbs (구동사 활용법)'를 눌러 확인해보세요.

2. 세 단어 가운데 하나만 바뀌어도, 전체적인 의미가 달라집니다.

CATCH UP TO(앞에 있는 사람을 따라잡다)는 CATCH UP ON(시간이 없어 못하던 일을 하다)와 뜻이 다릅니다.

3. 같은 단어들이라도, 미국 영어의 구동사는 영국 영어의 구동사와 다른 의미가 될 수 있습니다.

세 단어 구동사, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.