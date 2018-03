Everyday Grammar: Separable Phrasal Verbs (구동사 활용법)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 분리할 수 있는 구동사 활용법을 구체적으로 익혀보겠습니다.

먼저, 구동사(phrasal verb)가 뭔지 다시 짚어보죠. 지난 강좌에서 설명해드렸는데요, 동사 뒤에 전치사 또는 부사, 혹은 둘 다 따라오는 '구'로 특정한 의미를 표시하는 것을 말합니다.

영어에는 5천개가 넘는 구동사가 있습니다. 대부분 비공식적인 대화에서 사용하는데요. 자주 사용하는 몇 가지는 무슨 뜻인지 기억해 두셔야 합니다. 또 구동사 하나가 여러 뜻을 표시하는 경우가 많으니 유의하세요.

동사가 직접 목적어를 가진 경우 그 목적어는 구동사를 나눌 수도 있고, 곧바로 따라올 수도 있습니다.

예문) “I need to pick something up to eat.” 먹을 것을 가져와야 돼요.

“I need to pick up something to eat.” *pick up: ~을 찾아오다, 가져오다.

이렇게 분리될 수 있는 구동사는 보통 come, put, get, go, sit, take등의 동사와 up, out, in, on, off, down 등의 전치사 혹은 부사로 구성됩니다.

먼저 come으로 구동사를 만들어볼까요?

come up (나오다, 발생하다)

come out (나오다, 생산되다)

come in (들어오다, 밀려오다)

come on (등장하다, 되어가다): She comes on in the first act. 그녀는 1막에 등장합니다. The project is coming on fine. 그 프로젝트는 잘 돼가고 있어요.

come off (떨어지다, 성공하다): The wheels have come off. 자동차 바퀴가 떨어져 나왔습니다. The attack didn’t come off the way the general planned. 공격은 장군이 계획했던 대로 맞아 떨어지지 않았습니다.

come down (추락하다, 오다)

Take를 사용하면,

take up (<시간· 공간을> 차지하다, 시작하다): I don’t know what’s taking up too much space on my cell phone. 제 휴대폰에 뭐가 그렇게 많은 공간을 차지하고 있는지 모르겠어요. We’re going to take up the challenge. 우리가 여기 도전해보렵니다.

take out (빼내다, <서비스를> 받다): Once you take out a book, don’t put it back just anywhere. 한번 꺼낸 책은 아무데나 꽂지 마세요. We had to take out a second bond on the property. 우리는 그 부동산으로 두 번째 대출을 받아야 했습니다.

take in (흡수하다, ~을 포함하다, <옷을> 줄이다)

take on (~을 고용하다, ~와 겨루다),

take off (<옷 등을> 벗다, <비행기가> 이륙하다, 쉬다>,

take down (<구조물을> 해체하다, 끌어내리다, ~을 적다·기록하다)이 됩니다.

이 밖에 앞서 소개해드린 동사 put, get, go, sit 등과 전치사·부사들을 조합해 다양한 구동사를 만들 수 있습니다.

동영상을 시작할 때 카베가 “I think you’re putting me on! ”이라고 말하자, 루시아는 “Of course, I’m fooling you!”라고 답하죠? put on은 보통 '(옷을) 입다·걸치다'의 의미이지만, 여기서는 '놀리다·과장하다'라는 뜻으로 쓴 겁니다.

구동사 활용법, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.