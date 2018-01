Everyday Grammar: Phrasal Verbs- Technology (자주쓰는 구동사들- 컴퓨터 용어)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 오늘은 첨단기술이나 컴퓨터 사용과 관련해 많이 쓰는 ‘구동사’들을 짚어보겠습니다.

지난 강좌에서 '구동사(phrasal verb)'에 대해 배운 것, 기억하시나요? 동사 뒤에 전치사나 부사가 결합한 '구' 형태로 특정한 의미를 나타내는 게 구동사죠. 동사에 따라 전치사와 부사 둘 다 붙을 수도 있고요.

인터넷 사용이 활발해지면서 대화의 많은 부분을 차지하게 된 기술 분야 표현에 이런 구동사가 많습니다.

컴퓨터와 전원 케이블이 있을 때, 어떻게 하죠? 영어로 hook up(연결하다)이라고 합니다. 사람과 사람 사이에도 이 표현을 쓰는데요. hook up with~ 하면, ~와 만나서 시간을 보낸다거나, ~와 함께 일하기 시작한다는 뜻입니다.

자, 컴퓨터를 전원에 연결하면, 그 다음에 뭘 할까요? 먼저 스위치를 켭니다. turn on이라고 하죠. 켠 다음에는요? 로그인, log in합니다. 그 다음엔 마우스를 이용해서 아이콘을 클릭, click on하고, 프로그램을 구동, run a program합니다. 그리고 웹페이지를 위 아래로 넘기죠, scroll up/down하는 겁니다.

기술 분야 구동사는 이뿐 아닙니다.

print out 인쇄하다

back up 복사해 따로 보관하다

pop up 보조 웹 창을 띄우다

wipe out 완전히 파괴하다

hack into ~에 침투하다

plug in 플러그를 꽂다

go offline 접속을 끊다

동영상에는 나오지 않지만, 특정 웹사이트에 회원가입하는 것을 sign up이라고 하고요, 이메일 수신자 명단 등에 참여하는 것을 opt in이라고 말합니다. 또, 광고를 비롯한 스팸 이메일을 걸러낼 때 filter out이라고 표현합니다.

많죠? 위와 같은 기술분야와 컴퓨터 관련 표현을 포함해 영어에는 5천개가 넘는 구동사가 있습니다. 자주 사용하는 몇 가지는 무슨 뜻인지 기억해 두셔야 합니다. 영상 마무리하면서 진행자 카베가 한 말 들으셨나요?

I think my brain is shutting down.

구동사들을 너무 많이 배워서 뇌가 활동을 멈춘(shut down) 것 같다고 했는데요. 컴퓨터를 끌 때도 이 표현을 씁니다.

기술 분야 구동사들, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주 월요일에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.