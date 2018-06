Hey everyone I’m NaYoung and welcome to Speak Easy, 안녕하세요 신나영입니다, 신나영의 신나는 영어 배워 볼까요? 요즘 한국 젊은층에서 Case by Case를 줄여서 ‘케바케’ 라고 하는데요, 상황에 따라 다르다는 신조어입니다. 영어 표현이지만, 미국에서는 Case by Case라고 잘 말하지 않는데요, 오늘은 그 대신 사용할 수 있는 표현을 알아볼까요?