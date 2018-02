매티스 국방 “대북 군사옵션으로 외교적 노력 뒷받침”

짐 매티스 미국 국방장관은 국제사회의 강력한 대북 압박 공조를 의미하는 외교적 해법이 추구되고 있다고 밝혔습니다. 국방부는 실행 가능한 군사적 옵션으로 틸러슨 국무장관의 외교적 노력을 뒷받침하고 있다고 강조했습니다. 이연철 기자가 보도합니다.

매티스 국방장관은 북한 상황이 확고하게 외교적 노선 안에 있다고 말했습니다.

[녹취:매티스 장관] “As far as the situation with Korea, it is firmly in the diplomatic lane. We have seen much stronger diplomatic action.”

매티스 장관은 7일 백악관에서 열린 브리핑에서, 트럼프 행정부 출범 이후 북한과의 전쟁이 더 가까워졌느냐는 질문에 이같이 대답했습니다.

이어 3개의 유엔 안보리 대북결의가 만장일치로 채택된 사실을 예로 들면서, “우리는 보다 강력한 외교적 행동을 목격했다”고 말했습니다.

또 프랑스와 러시아, 중국, 미국, 영국 등 모든 안보리 이사국들이 만장일치로 찬성하는 모습을 얼마나 자주 볼 수 있느냐면서, 이는 확고하게 외교적 노선 안에 있음을 확실히 보여준다고 강조했습니다.

매티스 장관은 국방부가 틸러슨 국무장관의 외교적 노력을 뒷받침하고 있다고 말했습니다.

[녹취:매티스 장관] “Of course we are back up Secretary of State Tillerson’s foreign policy efforts as guided by the president…”

매티스 장관은 대통령의 지침에 따라 실행 가능한 군사적 선택 방안으로 틸러슨 국무장관의 외교 정책 노력을 뒷받침하고 있다고 말했습니다.

VOA 뉴스 이연철입니다.