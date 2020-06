미 전문가들 “김여정 위상 강화, 김 씨 일가에 권력 더욱 집중”

북한 김여정 노동당 제1부부장이 대북 전단과 관련해 발표한 담화의 파장이 계속되고 있습니다. 전문가들은 지난해부터 시작된 김 제1 부부장의 위상 강화를 주목하며, 그를 유력한 권력승계 후보로 보고 있습니다. 조은정 기자가 보도합니다.

북한이 드물게 최고지도자가 아닌 김여정 제1부부장의 담화를 앞세워 여론몰이를 하고 있습니다.

미국의 전문가들은 김 제1부부장이 자신의 직함보다 훨씬 폭넓은 영향력을 행사하고 있는 것으로 분석했습니다.

미 중앙정보국 CIA 출신 수 김 랜드연구소 연구원은 “대규모 군중시위와 (매체의) 성명들은 김여정의 위상과 발언에 힘을 실어주는 것”이라며, “그가 북한 지도부 내에서 상당한 무게감을 갖고 있음을 보여준다”고 말했습니다.

미 해군분석센터 CNA의 켄 고스 적성국 분석국장은 김여정의 이 같은 위상 강화를 김정은 위원장의 의도된 권력 다지기로 평가했습니다.

[녹취: 고스 국장] “Kim is beginning to take measures to circle the wagons and rewire of the internal dynamics, leadership dynamics around the Supreme Leader’s office to give the Kim family much more control within the inner sanctum of the leadership.”

고스 국장은 “김정은이 ‘방어태세를 굳히고’, 최고지도자를 둘러싼 지도부 역학관계를 재조정하기 시작했다”며 “지도부의

가장 내밀한 곳에서 김 씨 일가에 훨씬 더 큰 통제력을 주려는 것”이라고 분석했습니다.

수 김 연구원도 “김 씨 일가의 권력을 외부에서는 당연시 하지만 북한 지도부 내에서 갈등이 있거나, 김정은이 미약하게나마 스스로의 권력누수를 느끼거나 다른 가족에 권력을 물려줘야 한다고 생각하면” 지금 준비작업을 해야겠다고 생각할 수 있다고 말했습니다.

[녹취: 김 연구원] “That’s something we tend to just naturally take for granted. But if there’s internal struggle within the North Korean leadership, or Kim Jong Un perceives that not just the validity of his power but also any potential power transitions from him to another family member if tenuous..”

전문가들은 혈통을 감안할 때 김여정을 유력한 권력승계 후보로 보고 있습니다.

수 김 연구원은 “혈통이 다른 고려사항들을 모두 꺽어버린다”며 김여정이 여성인 점은 크게 중요하지 않다고 말했습니다.

고스 국장은 김여정이 실제로 권력을 승계할지 여부는 “그의 정치전략, 정권 내 다른 사람들과의 관계, 권력의 압박점 파악, 지휘와 통제 체계 장악 등의 능력에 달려 있다”고 말했습니다.

[녹취: 고스 국장] “A lot of it will be determined on her skills as a political tactician, her relationships within the regime and her understanding of the levers of power and her ability to secure control over command and control nodes.”

안드레이 란코프 국민대 교수는 VOA에 김여정의 위상 강화는 북한의 ‘왕조정치’에서 전형적으로 볼 수 있는 움직임이라며, 하지만 그가 권력을 승계하지는 못할 것으로 내다봤습니다.

[란코프 교수] “The rise of Kim Yo Jong is another repetition of the same pattern and she is probably the most trusted and arguably the most able of the current leader’s siblings. So he’s doing what his grandfather did with Kim Yong Ju, and what his father did with Kim Kyung Hui-Jang Song Thaek couple. The young woman was promoted and is likely to remain in such elevated position for another decade or two, until the time when Kim Jong Un’s own children will be old enough to step into the limelight.”

란코프 교수는 “김여정이 아마도 김정은의 형제자매 중 가장 신뢰를 받고 가장 능력이 있을 것”이라며 “김정은은 그의 할아버지 김일성이 김영주에게 했듯, 그의 아버지 김정일이 김경희-장성택 부부에게 했듯 똑같이 할 것”이라고 말했습니다.

그러면서 “앞으로 10년에서 20년, 김정은의 자녀들이 장성할 때까지만 김여정이 강화된 위상을 누릴 것”으로 내다봤습니다.

VOA 뉴스, 조은정입니다.