트럼프 대통령의 VOA 비판, VOA 뉴스 독립성 보여줘

VOA 뉴스의 독립성: VOA에 대한 트럼프 대통령의 비판은 VOA가 정부 지원을 받는 기관이지만, 내용 면에서는 정부 승인을 받지 않는다는 점을 보여줍니다.

운명적인 결정을 내린 VOA 운영진에게, 당시 특종은 그냥 지나치기에 너무나 대단하고 중요했습니다.

9.11 공격으로 미국인 2천977명이 사망하고, 셀 수 없을 만큼 많은 사람이 다친 바로 열흘 뒤의 일이었습니다. 아프가니스탄에서 오사마 빈 라덴의 최측근이자 보호인이었던 ‘은둔의 인물’ 물라 오마르가 VOA 파슈토어 방송에 단독 인터뷰를 제안했습니다.

머나 휘트워스 당시 VOA 총국장 직무대행은 이 신비에 싸인 탈레반 지도자를 전화 인터뷰하도록 기자 두 명을 배정했습니다. 오마르는 9.11 주모자인 빈 라덴에게 아프간 내 거처를 허용한 인물입니다.

하지만 곧 부시 행정부 당국자들이 VOA가 해당 기사를 준비하고 있다는 사실을 알게 됐습니다. 휘트워스 총국장 대행은 국무부에서 걸려온 전화 한 통을 받았습니다. 오마르 인터뷰를 내보내면 “정치적 자살 행위”가 될 것이라는 내용이었습니다.

부시 행정부는 “뉴스를 객관적으로 보도할 권리를 존중”하지만, VOA가 “적들에게 위안이 된다고 생각될 일”을 하길 원치 않았다고 리처드 바우처 당시 국무부 대변인이 최근 인터뷰에서 밝혔습니다.

VOA는 미국 정부가 자금을 대는 방송입니다. 글로벌 멀티미디어 매체로서, 40개 넘는 언어로 매주 2억8천만 명 이상에게 방송을 제공하고 있습니다. 그 역사는 제2차 세계대전 당시로 거슬러 올라갑니다. 또 VOA는 의회 조치에 따라, 불편부당하고 객관적인 뉴스를 보도할 의무를 지고 있습니다.

하지만 백악관과 VOA 사이의 긴장은 수십 년에 걸쳐 일상적인 일이 됐습니다. 방대한 연방 정부의 관료주의 틀 안에서 운영되면서도, 준독립적이고 때때로 공격적이기도 한 VOA의 독특한 위치 때문입니다.

지난달 도널드 트럼프 대통령은, 일부 전임자들처럼 VOA 뉴스 보도에 문제를 제기했습니다. 하지만 트럼프 대통령의 문제 제기는 전례 없이 강도 높고 날카로웠습니다.

트럼프 대통령은 지난 4월 15일 백악관 로즈가든에서 코로나바이러스 브리핑 도중 “VOA에서 나오는 이야기를 들어보면 역겹다. 그들이 말하는 것은 우리나라를 향해 역겨운 내용”이라고 말했습니다.

트럼프 대통령의 불만은 근본적으로 두 갈래였습니다. 하나는 VOA 보도에서 중국 내 코로나바이러스 감염자와 사망자에 관해, 믿을 수 없는 중국 정부의 자료를 사용했다는 것이었습니다. 하지만 VOA는 이런 주장을 적극적으로 반박했습니다.

두 번째, 트럼프 대통령은 VOA의 모 기관인 미 글로벌미디어국(USAGM)에 2년 이상 새 수장을 앉힐 수 없는 상황에 분노하고 있었습니다. 상원 인준 과정에서 민주당이 걸림돌이 됐기 때문입니다.

