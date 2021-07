미 국무부 "남북 대화와 관여 지지...긍정적 조치"

미국 국무부가 남북한의 통신연락선 복원에 대해 지지 입장과 함께 환영의 뜻을 밝혔습니다. 외교와 대화가 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 달성에 필수적이라는 점도 거듭 강조했습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

미국 국무부는 남북한이 통신연락선을 복원한 데 대해 환영의 입장을 밝혔습니다.

[녹취: 포터 부대변인] “I'll say that the US supports inter-Korean dialogue and engagement, and of course, welcomes today's announcement of restoration of inter-Korean communication lines and we certainly believe that this is a positive step.”

잘리나 포터 국무부 수석부대변인은 27일 전화 정례브리핑에서 남북 통신연락선 복원에 대해 “미국은 남북 대화와 관여를 지지하는 것은 물론 남북 통신연락선 복원에 대한 발표를 환영한다”며 “우리는 이것이 분명 긍정적인 조치라고 믿는다”고 말했습니다.

포터 수석부대변인은 대화를 통한 북한 문제 해결의 중요성도 거듭 강조했습니다.

[녹취: 포터 부대변인] “I'll also say that diplomacy and dialogue are essential to achieving complete denuclearization and establishing permanent peace on the Korean peninsula.”

외교와 대화는 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화를 달성하는 데 필수적이라는 겁니다.

포터 부대변인은 남북 통신연락선 복원이 미-북 대화에 어떤 영향을 미칠지를 묻는 질문에는 답변하지 않았습니다.

커트 캠벨 백악관 국가안보회의(NSC) 인도태평양 조정관도 남북 통신연락선 복원을 지지한다고 말했습니다.

한국 언론들에 따르면 캠벨 조정관은 이날 워싱턴 시내 한 호텔에서 한미동맹재단 관계자들과 조찬을 함께 한 뒤 관련 질문에 ‘알고 있다’며, “우리는 북한과의 대화와 소통을 지지한다”고 밝혔습니다.

미국은 그동안 여러 차례 남북간 대화와 협력에 대한 지지 입장을 표명해왔습니다.

조 바이든 미국 대통령과 문재인 한국 대통령은 지난 5월 백악관에서 열린 정상회담 뒤 발표한 공동성명에서 “바이든 대통령이 남북 간 대화와 관여, 협력에 대한 지지를 표명했다”고 명시했습니다.

문재인 대통령은 정상회담 뒤 가진 기자회견에서도 이 같은 사실을 확인했습니다.

[녹취: 문재인 대통령] “아울러 바이든 대통령님은 남북 대화와 협력에 대한 지지도 표명했습니다. 미국과의 긴밀한 협력 속에서 남북관계 진전을 촉진해 북-미 대화와 선순환을 이룰 수 있도록 노력할 것입니다.”

앞서 한국 청와대는 남북한이 27일 오전 10시부터 상호 통신연락선을 복원하기로 했다고 발표했습니다.

지난해 6월 북한이 일방적으로 판문점 채널을 포함한 남북 사이의 모든 통신연락선을 끊은 지 413일 만의 일입니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.