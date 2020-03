미 국무부 “북한, 도발 중단하고 협상 복귀해야”

미국 국무부가 북한에 도발을 자제하고 비핵화 협상에 복귀하라고 요구했습니다.

국무부 대변인실 관계자는 3일 VOA에 북한의 전날 단거리 미사일 발사와 관련해 “우리는 북한이 도발을 자제하고, 유엔 안보리 결의에 따른 의무를 준수하며, 완전한 비핵화를 달성하는 데 있어 그들의 역할을 하기 위해 지속적이고 실질적인 협상으로 돌아오길 계속 촉구한다”고 밝혔습니다.

[국무부 관계자] “We continue to call on North Korea to avoid provocations, abide by obligations under UN Security Council Resolutions, and return to sustained and substantive negotiations to do its part to achieve complete denuclearization‎.”

앞서 국무부는 2일 “북한에서 발사체가 발사됐다는 보도를 인지하고 있고 상황을 계속 주시하고 있다”는 원론적 입장만 밝혔습니다.

북한 조선중앙통신은 2일 발사한 발사체를 초대형 방사포라고 보도했고 한국 군 당국은 단거리 탄도미사일 추정 발사체로 분석했습니다.

VOA 뉴스 백성원 입니다.