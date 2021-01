폼페오 장관 VOA 방문..."중국의 위협에 미국 내 초당적 의견 일치"

마이크 폼페오 미국 국무장관은 중국이 법을 기반으로 한 제도에 대해 위협적이라는 데 미국 내 초당적인 의견 일치가 있다고 말했습니다. 폼페오 장관은 또 중국 공산당이 패권을 장악하고자 하는 의도는 분명하다고 말했습니다. 김영교 기자가 보도합니다.

마이크 폼페오 미국 국무장관은 11일 VOA를 방문해 가진 대담에서 중국이 재산권과 인간 존엄성을 존중하는 법치 제도에 위협이 되고 있다는 데 대해 미국 내에서 초당적인 의견 일치가 있다고 생각한다고 말했습니다.

[녹취: 폼페오 장관] “The idea that we're going to have a rules-based system that respected property rights and human dignity…China is singular in the threat it poses to those things. And I do think there's a consensus there.”

폼페오 장관은 또 자신은 중국을 둘러싼 중요한 사안에 대해 민주당과 협력해 왔다고 말했습니다.

[녹취: 폼페오 장관] “I've worked with Democrats on many important issues on issues in Hong Kong and issues I referred to the Uighurs in Xinjiang and the atrocities taking place there. So I do hope that stays the same.”



홍콩 민주화 운동과 중국 신장 지역 내 위구르족 탄압과 관련해 민주당과 협력했고, 미국의 정권이 바뀌어도 이런 문제들이 중요하게 다뤄지길 바란다는 겁니다.



폼페오 장관의 발언은 오는 20일 열리는 조 바이든 대통령 당선인의 취임식을 열흘 정도 앞두고 나왔습니다.



폼페오 장관은 이날 대담에서 미국 정부는 미국인들의 안전과 번영을 보호하고 지킬 책임이 있다며, 중국 공산당과 관련한 미국의 정책이 그런 분야에서 진전을 이뤘다고 말했습니다.

[녹취: 폼페오 장관] “We have a responsibility to preserve and protect the security and prosperity for the American people. Our policy with respect to the Chinese Communist Party has furthered that and this will be a long challenge. The Chinese Communist Party has a clear intent for hegemonic dominance. And we have an obligation or responsibility to the American people and frankly to freedom-loving people around the world, to make sure that that is not the world that our children and grandchildren live in.” 폼페오 장관은 중국 공산당이 세계 패권을 장악하고자 하는 분명한 의도가 있다고 지적했습니다.

그러면서, 미국은 미국인들과 세계의 자유를 사랑하는 이들의 자손들이 그런 세상에 살지 않도록 하기 위한 의무가 있다고 강조했습니다. 이어 미국의 외교관들은 그들이 어느 나라에 주재하든 중국이 가장 큰 도전과제라는 것을 이해하고 있다고 말했습니다.

[녹취: 폼페오 장관] “Every one of my ambassadors, chiefs and mission understands that China presents a challenge in their country, wherever they may be.”

미국의 외교관들은 그들의 주재국에서 중국 공산당이 어떤 활동을 벌이고 있고, 또 그 활동이 그 나라 사람들에게 어떻게 영향을 미치는지 면밀히 지켜보고 있다는 겁니다.



한편, 폼페오 장관은 VOA의 임무는 정확하고 객관적이며 종합적인 뉴스를 전하고, 미국 내 다양한 목소리를 대변하는 것이라고 강조했습니다.



폼페오 장관은 또 중국과 이란, 북한과 같은 나라 정부는 보편적인 인간존엄성이라는 미국의 가치에 대한 존중이 없다면서, 정부가 거짓말과 선전을 일삼는 나라에서 VOA는 진실을 알리는 역할을 한다고 말했습니다.

폼페오 장관은 북한과 중국, 이란 등은 미국이 중시하는 모든 것들을 극도로 혐오한다고 지적했습니다.

VOA 뉴스 김영교입니다.