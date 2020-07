“중국 어선 1600척, 2년간 북한 해역서 불법조업...대북제재 위반 가능성 높아”

1천600척 이상의 중국 어선이 2년간 북한 해역에서 불법 조업을 한 것으로 확인됐습니다. 안보리 대북 결의 위반 가능성이 높다는 지적입니다. 지다겸 기자가 보도합니다.

중국 어선들이 2017년부터 약 2년간 북한 해역에서 대규모 불법 조업을 벌였다는 연구 결과가 22일 발표됐습니다.

구글이 설립한 비영리 단체인 ‘세계어업감시기구(GFW: Global Fishing Watch)'와 한국해양수산개발원 등 8개 기관의 15명의 공동 저자들은 이날 발표한 논문에서, 2017년과 2018년에 중국 어선들이 북한의 배타적 경제수역(EEZ)에서 조업을 했다고 지적했습니다.

그러면서 적어도 1천622척의 중국 어선이 불법 조업에 개입했다며, 실제 선박 수는 더 많을 수 있음을 시사했습니다.

2017년에는 900척, 2018년에는 700척 이상의 중국 선박이 북한 해역에서 불법조업을 했다. 출처=세계어업감시기구(Global Fishing Watch)

특히 중국 어선들은 16만4천t 이상의 오징어를 2년간 불법 포획해 미화 4억4천600만 달러를 벌어들였다고 밝혔습니다.

이번 연구를 주도한 세계어업감시기구(GFW)의 박재윤 선임연구원은 VOA와의 전화통화에서, 한 국가의 선박들이 제3국 수역에서 자행한 불법 조업 중 가장 규모가 큰 수준으로 안다고 말했습니다.

[녹취: 박재윤 연구원] “This is, to our knowledge, the largest known case of illegal fishing in history perpetrated by vessels from one nation operating in another nation's waters.”

이처럼 중국 어선들이 북한 해역에서 조업한 것은 북한의 조업권 판매를 금지한 안보리 대북 결의 2397호 등 다수의 안보리 결의 위반일 가능성이 높다고, 연구진은 밝혔습니다.

러시아 베타적경제수역(EEZ)에서 조업 중인 20m 길이의 소형 북한 어선. 5~20개 정도의 집어등을 켜고 밤에 오징어를 잡는다. 낮에는 유망을 사용하고 냉장시설이 부족한 듯 잡은 오징어는 갑판에서 바로 말린다. 사진제공=이승호(Seung-Ho Lee)

아울러 연구진은 중국 어선들의 불법 조업 때문에 북한의 소규모 어부들이 심각한 타격을 받는다고 지적했습니다.

VOA 뉴스 지다겸 입니다.