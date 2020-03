폼페오 장관 “북한 지도부와 협상 재개 희망…코로나 직접지원 제안”

마이크 폼페오 미국 국무장관은 북한 지도부와의 협상이 다시 재개되기를 희망한다고 말했습니다. 또 북한에 신종 코로나 방역을 위한 지원을 직접 제안했다고 밝혔습니다. 이연철 기자가 보도합니다.

마이크 폼페오 장관은 30일 북한 문제에 대해 도널드 트럼프 대통령과 자신은 같은 입장을 유지하고 있다고 강조했습니다.

[녹취: 폼페오 장관] “The president's position on North Korea and mine has been in lockstep since the very first day I became secretary of state.”

폼페오 장관은 이날 아시아 언론들을 상대로 한 전화 브리핑에서, 국무장관에 취임한 첫 날부터 북한에 대한 대통령과 자신의 입장은 정확히 보조를 맞추고 있다고 말했습니다.

그러면서, 국무장관으로서 북한을 처음 방문한 이후 북한을 대화와 협상에 관여시키기 위해 최선을 다해 왔다고 밝혔습니다.

이어 두 정상이 싱가포르에서 처음 만났을 때 북한의 비핵화와 북한 주민의 밝은 미래 등 중요한 약속이 이뤄졌다며, “우리는 모두 그 모든 일을 잘 기억한다”고 말했습니다.

폼페오 장관은 미국은 그 이후 협상의 진전을 위해 부지런히 노력했고, 그렇게 할 수 있는 기회를 갖기를 희망한다고 밝혔습니다.

[녹취: 폼페오 장관] “We have been trying very diligently from the American side since to move forward with those negotiations and hope that we will get an opportunity to do that.”

폼페오 장관은 유엔 안보리 대북 제재가 계속 시행될 것이라는 점도 거듭 확인했습니다.

[폼페오 장관] “President Trump has also been clear, until we get to that point, till we get to the point where we have made sufficient progress along the way, the sanctions -- not American sanctions, but U.N. Security Council resolutions -- will continue to be enforced and in place.”

트럼프 대통령은 충분한 진전이 이뤄질 때까지 제재, 미국의 제재가 아니라 유엔 제재가, 계속 유지되고 집행될 것이라는 점을 분명히 하고 있다는 겁니다.

아울러 북한 지도부와 다시 마주 앉고 북한 주민들의 밝은 미래를 향한 길을 계획하기 시작하는 기회를 갖기를 희망한다고 말했습니다.

그러면서, “우리가 노력을 시작한 이후 이는 트럼프 대통령의 일관된 입장”이라고 강조했습니다.

[폼페오 장관] “It's been President Trump's position since we began our efforts.”

폼페오 장관은 신종 코로나바이러스 방역을 위한 대북 지원과 관련해선, 북한에 직접 지원을 제안했다고 밝혔습니다.

[녹취: 폼페오 장관] “From early on, when it became apparent that the North Koreans were likely to have a challenge, we've offered assistance. We've done that through the World Food Bank. We've done it directly.”

미국은 북한이 도전에 부딪힐 가능성이 있다는 것이 명백해진 초기부터 지원을 제안했다는 설명입니다.

폼페오 장관은 ‘세계식량은행’을 통해서, 그리고 직접적으로 지원을 제안했다면서, “인도적 지원이 그 나라에 들어갈 수 있도록 하기 위해 우리가 할 수 있는 모든 것을 할 것임을 분명히 했다”고 강조했습니다.

이보다 앞서 북한은 이날 외무성 신임 대미협상국장 명의로 발표한 담화에서 폼페오 장관의 최근 발언을 문제 삼으면서, 미국과의 대화 의욕을 접었다고 말했습니다.

또 “미국이 그처럼 제창하는 대화 재개도 결국은 우리가 가는 길을 멈춰 세워 보려는 유인책에 불과하다는 것”이라고 주장했습니다.

그러면서 “미국 대통령이 자기에게 유리한 시간과 환경을 벌기 위해 유인책으로 꺼내든 대화 간판은 국무장관의 망발로 하여 심히 훼손되었다"고 말했습니다.

VOA 뉴스 이연철입니다.