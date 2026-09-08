후티, 사우디 석유시설에 대규모 공격…수십 명 부상

사우디아라비아 당국이 8일 후티 반군의 대규모 미사일과 무인기 공격으로 최소 73명이 다치고 경제시설들이 피해를 입었다고 밝혔습니다. 사우디 정부는 이번 공격을 테러 행위로 규정했습니다.

사우디아라비아 당국자들은 이번 공격을 규탄하며 아브하와 하미스 무샤이트, 지잔, 나란즈의 민간인과 주요 경제시설을 겨냥한 후티 반군 공격의 피해자 가운데 여성과 어린이 등 민간인들이 포함돼 있다고 말했습니다.

예멘에 근거지를 둔 친이란 후티 반군은 이번 공격이 사우디군의 예멘 공습에 대한 대응이었다고 주장했습니다.

후티 반군은 사우디군이 여러 지역을 공습했으며, 이 가운데 7일 알자우프주 북부 도시 알하즘에서 이뤄진 공습으로 수감자 여러 명이 숨졌다고 주장했습니다.

이번 후티 반군 공격은 사우디가 지원하는 예멘 정부군과 후티 반군 간 교전이 예멘 북부와 중부, 남서부에서 격화하는 가운데 발생했습니다.

예멘 정부군은 7일 중부와 북부 지역에서 후티 반군을 상대로 군사적 성과를 거뒀다고 밝혔습니다.

또한8일에는 전날 알바이다주의 알자히르 지역에서 여러 진지를 탈환한 데 이어 알자우프주의 알야트마 지역을 장악했다고 주장했습니다.

사우디 외무부는 성명을 통해 후티 반군의 공격이 예멘과 역내 안보와 안정을 위협하고 있다며 이들이 평화를 위한 노력을 거부하고 있다고 비판했습니다.

사우디 외무부는 “사우디 왕국은 주권을 수호하고 국가 역량을 보호하며 국민과 거주자들의 안전을 지키기 위해 필요한 모든 조치를 취할 정당한 권리가 있음을 확인한다”고 밝혔습니다.

이어 “국제법 원칙에 따라 사우디 영토나 국가 역량을 겨냥한 어떠한 공격도 용납하지 않을 것”이라고 덧붙였습니다.

사우디 외무부는 이번 공격이 후티 반군의 홍해 상선 공격과 항행의 자유에 대한 위협이 계속되는 가운데 발생했다고 지적했습니다. 그러면서 후티 반군에 지속적인 공격에 대해 경고하고 “모든 형태의 군사적 긴장 고조 행위”를 중단할 것을 촉구했습니다.

미국이 테러단체로 지정한 후티 반군은 사우디군이 지난 사흘 동안 예멘 5개 주를 대상으로 121차례 공습을 감행했다고 주장했습니다. 또 알하즘 중앙교도소에 대한 공격으로 여성과 어린이를 포함한 “다수의 수감자”가 숨졌다고 주장했습니다.

후티군의 야히야 사리 준장은 성명을 내고 사우디군의 공습에 대응해 탄도미사일과 무인기 수십 대를 발사했다고 밝혔습니다.

공격 목표로는 아브하와 나즈란, 지잔의 사우디 국영 석유기업 아람코 시설과 하미스 무샤이트 공군기지를 지목했습니다. 사리 준장은 “공격은 정확하게 목표물을 직접 타격했으며, 해당 시설들에 상당한 피해를 입혔다”고 주장했습니다.

사우디 에너지부는 남부 지역의 에너지 시설과 설비 여러 곳이 공격을 받아 화재가 발생했고 이로 인해 “일부 작업이 일시 중단됐다”고 확인했습니다. 이어 전문 현장 대응팀이 화재 진압과 시설 안전 확보, 피해 규모 평가에 착수했다고 밝혔습니다.

국제적으로 인정받는 예멘 정부를 비롯해 카타르와 쿠웨이트, 바레인, 아랍에미리트, 수단 등 역내 국가들도 후티 반군의 공격을 규탄했습니다.

VOA 뉴스