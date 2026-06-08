시진핑·김정은 정상회담...'양국 관계 강화' 논의

시진핑 중국 국가주석이 현지 시각 8일 북한을 국빈 방문해 김정은 북한 국무위원장과 만났습니다.

중국 외교부는 이날 홈페이지에 공개한 회담 결과 발표문에서 시 주석과 김 위원장이 평양 금수산영빈관에서 회담을 가졌다고 밝혔습니다.

중국 외교부에 따르면 시 주석은 “새 시기 중조(북중) 관계에 대한 최고위급 설계와 전략적 지도를 강화하고, 중조 관계가 시대의 변화에 맞춰, 더 큰 발전을 이루도록 추진해 양국과 양국 인민에게 더 큰 혜택을 제공하며, 지역은 물론 세계의 평화와 안정, 발전과 번영에 적극적으로 기여하기를 바란다”고 말했습니다.

이어 중국과 북한 관계 발전을 위한 네 가지 방안을 제시했습니다.

이는 고위급 교류를 통한 정치적 신뢰 강화와 인민에게 혜택을 주는 것을 목표로 한 실질 협력 확대, 우호 계승을 동력으로 민심을 잇는 유대 강화, 공정과 정의를 바탕으로 전략 협력 내용을 풍부하게 할 것 등입니다.

중국 외교부에 따르면 이날 김 위원장은 북중 관계 발전에 대해 “국가의 가장 중요하고 우선적인 전략 사업으로 삼고, 조중 관계를 국가 간 관계의 모범으로 만들기 위해 전력을 다할 것”이라고 말했습니다.

시 주석은 이날부터 9일까지 이틀 일정으로 북한을 국빈 방문합니다.

시 주석의 방북은 2019년 이후 7년 만이며, 두 정상의 만남은 지난해 9월 김 위원장의 방중 이후 약 9개월 만입니다.

시 주석은 부인 펑리위안과 함께 이날 정오쯤 평양 순안공항에 도착했습니다. 김정은 위원장은 부인 리설주와 함께 공항에서 직접 시 주석 부부를 맞이했습니다.

중국 외교부에 따르면 두 정상은 이후 평양 김일성광장에서 열린 공식 환영식에 참석했습니다.

북한은 예포를 발사하고, 인민군 의장대를 동원해 시 주석을 맞이했습니다.

VOA는 시 주석의 이번 방북과 관련해 미국 정부에 논평을 요청했으며 현재 답변을 기다리고 있습니다.

VOA 뉴스