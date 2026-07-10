스페인 남부 산불로 최소 12명 사망…20여 명 실종

스페인 남부에서 발생한 대형 산불로 최소한 12명이 숨지고 20여 명이 실종됐다고 스페인 소방 당국이 10일 밝혔습니다.

산불은 관광지로 유명한 알메리아주의 로스 가야르도스에서 발생했습니다.

당국은 사망자 대부분이 외국 국적자로, 대피 명령을 따르지 않고 차량을 이용해 현장을 벗어나려다 희생된 것으로 보인다고 밝혔습니다.

알메리아를 관할하는 안달루시아 광역자치주의 후안 마누엘 모레노 주지사는 10일, 수백 명의 소방대원과 30대의 항공기가 산불 진화 작업에 투입됐다고 말했습니다.

스페인은 올해 잇따른 폭염을 겪으면서 예년보다 이른 시기에 산불 시즌이 시작됐습니다.

페드로 산체스 스페인 총리는 희생자 유가족들에게 애도를 표하고, 정부가 피해 주민들을 지원하기 위해 지방 당국과 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다.

벤저민 레온 주니어 스페인 주재 미국 대사는 성명을 통해 이번 산불로 인한 피해에 대해 안타까움을 표하며, 피해를 본 모든 이들에게 연대의 뜻을 전했습니다.

VOA 뉴스