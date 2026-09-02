러시아, 7일째 우크라이나 수도 키이우 공격 …최소 12명 사망

우크라이나 당국은 2일 키이우가 7일 연속 러시아의 공격을 받은 가운데 이날 러시아의 공습으로 중부 도시 드니프로에서도 2명이 사망하고 8명이 부상했다고 밝혔습니다.

드니프로페트로우스크주 행정책임자인 올렉산드르 한자는 텔레그램을 통해 한 소매 업체의 식품 창고들이 공격을 받았다고 밝혔습니다.

키이우에서는 드론 공격으로 11명이 부상하고 주거용 건물과 대학 건물들이 파손됐다고 현지 당국이 밝혔습니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 사회연결망 서비스인 ‘X’에 도심의 한 대학이 수업 중 공격을 받았으며, 약 160명의 학생이 대피했다고 밝혔습니다.

남부 오데사 지역에서는 24층짜리 주거용 건물이 파손되고 어린이 1명을 포함해 8명이 부상했다고 당국이 밝혔습니다.

또한 전력 시설에 대한 공격으로 35만 가구 이상에 전기 공급이 끊겼습니다.

우크라이나 공군은 러시아가 공격용 드론 174대를 발사했으며, 이 가운데 약 절반은 제트엔진으로 추진되는 드론이었다고 밝혔습니다. 러시아는 이와 함께 탄도미사일 2발과 공중 발사 미사일 2발도 발사했습니다.

젤렌스키 대통령은 X에 “안타깝게도 최근 러시아의 공습 확대에 대해 국제사회와 세계의 가장 영향력 있는 지도자들이 내놓은 대응은 너무나 미흡했다”고 밝혔습니다.

우크라이나는 젤렌스키 대통령이 우크라이나 드론 때문에 러시아 영공이 “대단히 위험해지고 있다”며 항공사와 보험사들에 경고한 지 하루 만에, 국제민간항공기구(ICAO)에 회원국들이 러시아 영공에서의 비행을 금지하도록 촉구해 달라고 요청했습니다.

안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 우크라이나가 이 문제를 ICAO에 공식 통보했다고 밝혔습니다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 젤렌스키 대통령의 경고를 “국가 테러”라고 규정하며 “우리는 테러리스트들과 협상하지 않는다”고 밝혔습니다.

안드레이 니키틴 러시아 교통장관은 러시아 정부가 민간항공 운항에 중대한 차질이 발생하는 것을 용납하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

2일 모스크바의 공항들에서 여러 항공편이 취소됐습니다. 튀르키예의 페가수스 항공은 “기술적·운영상의 이유”로 러시아행 일부 항공편을 취소했다고 밝혔습니다. 우크라이나의 드론 공격으로 이전에도 러시아 주요 공항에서 항공기 운항이 일시 중단된 바 있습니다.

러시아 국방부는 러시아 방공망이 밤사이 우크라이나 드론 130대를 격추했다고 밝혔습니다. 우크라이나의 드론 공격으로 러시아 벨고로드 지역에서 2명이 사망하고 16명이 부상했다고 알렉산드르 슈바예프 벨고로드 주지사 권한대행이 밝혔습니다.

한편 북대서양조약기구(NATO∙나토) 회원국인 독일은 1일 러시아가 지난 8월 4일 라이프치히/할레 공항에 대한 드론 공격 시도에 책임이 있다고 밝혔습니다.

이 공항은 우크라이나 지원 물자를 운송하는 화물 수송 거점으로 사용되고 있습니다. 당시 폭발물을 실은 드론 한 대가 우크라이나 화물기 인근에서 발견됐으며, 당국이 이를 무력화했습니다.

독일 정부는 이에 대응해 러시아 영사관의 폐쇄를 명령했습니다.

푸틴 러시아 대통령은 이러한 의혹을 부인했습니다. 푸틴 대통령은 독일이 국내 문제로부터 관심을 돌리려 한다고 주장하며, 관련 증거가 있다면 “조작된 것”이라고 말했습니다.

러시아 외무부는 2일 독일 대사를 초치해, 베를린의 조처가 “강력한 대응에 직면할 것”이라고 경고했습니다.

VOA는 이 사안과 관련해 백악관에 논평을 요청했으며, 현재 답변을 기다리고 있습니다.

이번 주 초 백악관 관계자는 VOA에 도널드 트럼프 대통령이 “전쟁이 해결돼 무의미한 살상이 끝나기를 원한다”고 말했다고 전했습니다. 이 관계자는 또 트럼프 대통령이 궁극적으로 “평화 협상을 성사시킬 수 있을 것이라는 낙관적인 입장을 유지하고 있다”고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 지난 8월 25일 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장이 모스크바를 방문한 뒤, 미국이 “그 전쟁을 끝내기 위해 매우 열심히 노력하고 있다”고 말했습니다.

그러면서 “그 과정에서 어떤 결과가 나올 수도 있다”고 덧붙였습니다.

젤렌스키 대통령은 지난 8월 31일 트럼프 대통령의 특사인 스티브 위트코프, 그리고 재러드 쿠슈너 백악관 상임고문과 “상세하고 건설적인” 통화를 했다고 밝혔습니다.

그러면서 양측이 두 특사의 우크라이나 방문 일정을 최종 확정하기 위해 조율하고 있다고 전했습니다.

VOA 뉴스