호르무즈서 유조선 2척 잇따라 피격… 선박 통항 절반 감소

사우디아라비아산 원유를 실은 유조선 2척이 8월 31일 호르무즈 해협에서 불과 몇 분 간격으로 정체불명의 발사체에 피격됐다고 해운 데이터업체 마리스크(Marisks)와 케이플러(Kpler)가 밝혔습니다.

영국 해사무역기구(UKMTO)는 이 가운데 한 건이 오만 하사브에서 동쪽으로 17해리 떨어진 해상에서 발생했다고 밝혔습니다. 이 유조선은 호르무즈 해협을 빠져나가던 중 정체불명의 발사체 3발에 맞았습니다. 영국 해사무역기구는 소셜미디어 X에 올린 글에서 인명 피해나 환경 피해는 보고되지 않았다고 밝혔습니다.

영국 해사무역기구에 따르면 이번 공격은 지난 24일 이후 호르무즈 해협에서 발생한 여섯 번째 유조선 공격입니다.

앞서 지난 29일에도 오만 하사브에서 북쪽으로 약 12해리 떨어진 해상에서 호르무즈 해협으로 진입하던 유조선 1척이 공격을 받았습니다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 31일에 발생한 유조선 공격에 대한 논평을 거부했습니다.

이런 가운데 해운 데이터업체 케이플러는 1일 호르무즈 해협을 통과한 선박이 전날(8월 31일) 5척으로, 30일의 10척에서 절반으로 감소했다고 밝혔습니다. 이 가운데 4척은 걸프 해역으로 진입했고 1척은 빠져나왔으며, 이란과 오만 해역, 협상을 통해 마련된 항로 등을 이용했습니다. 케이플러는 이 가운데 2척은 이른바 ‘그림자 선단’ 소속 선박이었고, 1척은 제재 대상 선박이었다고 밝혔습니다.

국제유가는 1일 상승해 브렌트유는 배럴당 90달러를 웃돌았고, 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 86달러 안팎에서 거래됐습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 31일 미 해군의 지원을 받아 많은 선박이 호르무즈 해협을 통과하고 있다며, 미군이 “호르무즈 해협을 매우 안정적인 상태로 관리하고 있다”고 말했습니다.

트럼프 대통령은 백악관에서 기자들에게 “여러분도 알다시피 어젯밤 해군의 지원으로 아주 많은 선박이 통과했다”며 “우리는 하룻밤 평균 30척을 통과시키고 있다”고 말했습니다. 이어 “이는 상당한 규모이며 많은 원유가 나오고 있다”며 “유가가 당초 예상했던 것만큼 오르지 않은 이유”라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 또 지난 4월 23일 이란과의 분쟁에서 미국이 핵무기를 사용하지 않을 것이라고 밝힌 입장을 거듭 확인했습니다.

트럼프 대통령은 관련 질문에 “그럴 이유가 없다. 사실 정말 어리석은 질문”이라며 “이란은 군사적으로 완전히 패배했다. 내가 그들을 패배시켰는데 이제 그들에게 핵무기까지 사용해야 하느냐”고 반문했습니다.

한편, 미국과 이란 사이에서 중재에 나서고 있는 두 나라 가운데 하나인 카타르는 1일 호르무즈 해협의 폐쇄가 계속될 경우 역내 긴장이 더욱 고조될 위험이 있다고 경고했습니다.

마제드 알안사리 카타르 외무부 대변인은 기자들에게 카타르가 긴장 완화를 위한 노력과 관련국들과의 접촉을 계속하고 있다며, 당사국들에 협상 테이블로 복귀할 것을 촉구했다고 밝혔습니다.

마수드 페제시키안 이란 대통령은 1일 미국이 지난 6월 체결된 잠정 합의에 따른 약속을 다시 이행한다면 이란도 이에 상응하는 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.

페제시키안 대통령은 키르기스스탄 비슈케크에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 이같이 말했습니다.

미국과 이란은 서로 상대국이 합의를 위반했다고 비난하고 있습니다.

트럼프 대통령은 최근 이란과 협상이 진행되고 있지 않다고 밝히면서, 이란 지도부가 공개적으로는 미국과의 협상을 부인하면서도 비공개로는 외교 채널을 통해 회담을 추진하고 있다며 “믿을 수 없을 정도로 이중적”이라고 비판했습니다.

VOA 뉴스