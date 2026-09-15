유엔 “예멘서 난민12만5천 명 발생”…HRW “후티 선박 공격은 전쟁범죄”

이란과 연계된 후티 반군이 15일 사우디아라비아의 공습으로 민간이 3명이 숨졌다고 주장한 가운데 유엔은 이달 초부터 격화된 예멘 분쟁으로 인해 최대 12만 5천 명이 난민이 발생했다고 밝혔습니다.

뉴욕에 본부를 둔 국제인권단체 휴먼라이츠워치는 후티 반군이 홍해와 아덴만에서 상선을 공격한 행위가 전쟁범죄에 해당한다고 비판했습니다.

유엔 인도주의업무조정국(OCHA)은 15일 지난 1일 이후 약 1만8천 가구, 12만5천 명이 피란길에 오른 것으로 추산된다고 밝혔습니다.

OCHA는 성명을 통해 이달 분쟁으로 8명이 숨지고 32명이 다친 사실을 확인했으며, 사망자 가운데 절반은 여성과 어린이라고 밝혔습니다.

유엔에 따르면 예멘에는 이미 소말리아와 에티오피아 출신을 중심으로 6만4천 명 이상의 난민과 망명 신청자가 머물고 있습니다.

한편 후티 반군이 운영하는 보건부는 15일 사우디아라비아가 예멘 타이즈주의 두바브와 마크바나 지역을 공습해 어린이 2명을 포함한 3명이 숨지고 2명이 다쳤다고 밝혔습니다.

후티 측이 발표한 사상자 수는 독립적으로 확인되지 않았습니다.

이런 가운데 이집트와 요르단, 바레인, 쿠웨이트, 말레이시아 등이 참여해 국제적으로 인정받는 예멘 정부를 지원하는 사우디아라비아 주도 연합군은 15일, 전날 후티 반군이 사우디아라비아의 카미스 무샤이트와 아브하, 타이프에 탄도미사일과 드론 공격을 가해 민간인 13명이 다쳤다고 밝혔습니다.

연합군 대변인 투르키 알말키 소장은 해당 공격으로 주택 7채와 차량 2대도 파손됐다고 말했습니다.

사우디아라비아는 15일 제다와 메카, 타이프주에 잠재적 위험에 대비한 새로운 보안 경보를 발령했다가 이후 해제했습니다.

후티 반군은 지난 일주일 동안 대규모 공세를 벌여 예멘의 홍해 연안 전체와 세계 무역의 핵심 길목인 바브엘만데브 해협 주변 지역을 포함한 광범위한 영토를 장악했습니다. 해상 안전에 대한 국제사회의 우려가 커지는 가운데 후티 반군은 자신들이 해상 운송에 위협이 되지 않는다고 주장하면서도, 사우디아라비아 선박에 대한 공격은 계속할 것이라고 밝혔습니다.

후티 반군은 또 사우디아라비아가 자신들에 대한 공중과 육상, 해상 봉쇄의 일환으로 지난 7월 13일 이란 항공기의 착륙을 막기 위해 사나 공항을 공격했다고 비난하고 있습니다.

한편 세계인권단체 휴먼라이츠워치(HRW)는 15일 후티 반군이 홍해와 아덴만에서 상선을 공격한 사례 가운데 “최소 3건은 전쟁범죄에 해당할 가능성이 매우 크다”고 밝혔습니다.

HRW는 후티 반군이 자신들의 소행이라고 주장한 상선 공격 9건 가운데 3건을 조사했다고 밝혔습니다. 조사 대상은 지난 7월 25일 사우디아라비아 선적 유조선 ‘엔셀리아’호 공격과 8월 5일 도미니카 선적 ‘데이지’호 공격, 8월 11일 탄자니아 선적 ‘티하마’호에 대한 탄도미사일 공격입니다.

HRW에 따르면 티하마호 공격으로 선원 4명을 포함해 모두 6명이 숨졌으며, 선원 가운데 3명은 파키스탄 국적이었습니다.나머지 사망자 2명은 예멘 해안경비대 소속 구조대원이었습니다. 또 이 공격으로 선원 10명이 다쳤습니다.

HRW의 니쿠 자파르니아 예멘·바레인 연구원은 후티 반군이 “선원들의 생명을 치명적인 위험에 빠뜨리고 있다”고 비판했습니다.

자파르니아 연구원은 “지정학적 상황이 어떻든 민간 선원들을 고의로 또는 무모하게 공격하는 것은 전쟁범죄”라고 말했습니다.

HRW는 후티 반군이 공격한 엔셀리아호와 데이지호, 암잔호가 민간인이 탑승한 상선이라는 사실을 “알았거나 알았어야 했다”고 지적했습니다.

또 후티 반군이 사우디아라비아의 군사 장비를 운반하고 있었다고 주장한 선박은 티하마호가 유일했다고 밝혔습니다.

HRW는 지난 7일 후티 반군 측에 서한을 보내 티하마호에 군사 표적이 있었다는 증거를 제시해 달라고 요청했지만 답변을 받지 못했다고 밝혔습니다.

앞서 유엔 주재 미국대표부 특수정치사안 담당 차석대표인 제니퍼 로세타 대사는 지난달 미국이 테러단체로 지정한 후티 반군이 “역내 영향력을 확대하고 핵심 통로를 교란하기 위한 조직적인 활동”을 벌이고 있다고 비판했습니다.

로세타 대사는 유엔 안전보장이사회에서 “후티 반군은 이란 정부와 적극적으로 협력하고 보조를 맞추고 있다”며 “이들은 역내 불안정을 심화하고 세계 무역을 위협하는 테러 행위를 벌이고 있다”고 말했습니다.

VOA 뉴스