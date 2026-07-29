우크라 "러시라 정유시설 타격"…미 상원, 러시라 제재 추진

우크라이나군이 밤사이 장거리 공격을 통해 러시아 최대 규모의 정유시설 두 곳을 타격했다고 우크라이나 관리들이 29일 밝혔습니다.

우크라이나가 러시아에 대한 군사·외교적 압박 수위를 높이는 상황에서, 미국 상원은 러시아에 대한 대규모 추가 제재 법안을 진전시켰습니다.

우크라이나 보안국과 총참모부는 이날 국경에서 1천500킬로미터 이상 떨어진 러시아 페름 지역의 루코일 정유소와 국경에서 약 400 킬로미터 떨어진 랴잔 지역의 정유소를 타격해 화재가 일어났다고 밝혔습니다.

우크라이나에 따르면 두 정유소의 연간 생산 능력은 2억 2천만 배럴에 달합니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우크라이나군이 랴잔의 물류 센터, 로스토프 지역의 수출 터미널과 군수공장, 크림 반도의 해군 기지도 타격했다고 밝혔습니다. 그러면서 “러시아는 날이 갈수록 매일 더 큰 대가를 치러야 한다는 점을 깨달아야 한다”고 경고했습니다.

우크라이나가 러시아의 정유 시설을 거의 매일 공습하고 있는 가운데, 러시아 전역에 연료 부족 사태가 일어나고 있습니다.

우크라이나는 패트리엇 미사일 같은 요격기 부족을 겪고 있지만, 장거리 타격 드론 생산 능력은 러시아를 앞서고 있습니다.

우크라이나는 또 지난 며칠간 러시아 온라인 유통업체 와일드베리스의 창고 최소 7곳을 공격했으며, 이에 따라 창고 가동률이 약 10% 줄어들은 것으로 알려졌습니다.

보안상 ‘마자르’라는 호출부호만 공개된 우크라이나군 고위 지휘관은 우크라이나군이 흑해와 아조우해에서 3주간 201척의 러시아 선박을 공격했다고 밝혔으며, 러시아 국방부는 우크라이나가 밤 사이 드론 295대를 발사했다고 말했습니다.

러시아의 우크라이나 공격도 계속됐습니다. 올레흐 시네후보우 하루키우 주지사는 러시아군의 활공폭탄 공격으로 지난 24시간 동안 우크라이나 제2의 도시 하르키우와 인근 지역 17곳이 피해를 입어 11명이 다쳤다고 밝혔습니다.

또 남부 헤르손에서는 러시아군의 드론 공격으로 1명이 숨지고 최소 2명이 부상했다고 현지 당국이 전했습니다.

한편 러시아군은 우크라이나 남부 오데사 인근 해상에서 여러 선박을 타격했다고 주장했습니다.

이런 가운데 최근 별세한 린지 그레이엄 전 상원의원의 이름을 딴 러시아 제재 법안이 28일 상원에서 초당적 지지를 얻었습니다.

상원은 28일 그레이엄 전 상원의원이 발의한 법안을 본회의에 회부하는 절차 표결을 찬성 86표, 반대 12표로 통과시켰습니다.

상원은 이번 주에 법안의 최종 표결을 진행할 예정입니다.

법안은 러시아 지도부와 에너지 산업, 그리고 러시아산 원유를 운송하는 이른바 ‘그림자 선단(shadow fleet)’을 제재하는 내용을 담고 있습니다. 또 러시아산 에너지의 주요 수입국에 관세를 부과해 러시아 에너지 의존도를 낮추도록 압박하는 방안도 포함하고 있습니다.

우크라이나를 적극 지지해 온 사우스캐롤라이나주 출신 공화당 소속 린지 그레이엄 전 상원의원은 이 법안을 주도해 왔습니다.

젤렌스키 우클라이나 대통령은 표결에 앞서 연방의회 의사당에서 상원의원들을 만나 연설했습니다.

척 슈머 민주당 상원 원내대표는 이번 법안이 “푸틴 대통령에게 우크라이나를 괴롭힐 수 없다는 것을 보여주고, 미국이 동맹인 우크라이나를 지지하고 있다는 사실을 분명히 할 것”이라고 말했습니다.

민주당 의원 11명과 공화당의 랜드 폴 상원의원은 법안 추진에 반대표를 던졌습니다. 법안은 상원 통과 가능성이 높지만, 하원이 8월 휴회에 들어간 상태여서 최종 입법 여부는 아직 확정되지 않았습니다.

한편 젤렌스키 대통령은 이날 백악관에서 트럼프 대통령과 1시간 넘게 회담하며 패트리엇 방공체계용 요격미사일 생산 면허 제공을 요청했습니다.

젤렌스키 대통령은 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “트럼프 대통령이 생산 면허를 제공하기로 했다”며 “미국 기업들과의 공동 생산도 기대하고 있다”고 밝혔습니다. 트럼프 대통령도 소셜미디어를 통해 “회담은 매우 잘 진행됐다”고 평가했습니다.



VOA 뉴스