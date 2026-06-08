우크라이나, 러시아 석유 시설 타격

우크라이나군이 8일 러시아가 점령 중인 크림반도의 석유 시설 2곳과 흑해 연안의 러시아 항구를 공격했습니다.

러시아 국방부는 우크라이나가 밤 시간과 8일 새벽 동안 수백 대의 드론을 동원해 공격했다고 밝혔습니다.

러시아 볼고그라드 지역 주지사는 이번 공격에 해당 지역 에너지 인프라에 대한 타격도 포함됐다고 말했습니다.

우크라이나 군 당국은 러시아가 150대 이상의 드론을 동원한 공습을 가했다고 전했습니다.

우크라이나 자포리자 주지사는 8일 러시아의 공중 공격으로 최소 5명이 사망했다고 밝혔습니다.

우크라이나는 그동안 방공 시스템 지원을 포함해 군사적 지원 확대를 요청해 왔습니다.

카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교·안보 고위대표는 8일, EU가 이달 중 우크라이나 드론 지원을 위해 약 70억 달러 규모의 자금을 배정할 것이라고 밝혔습니다.

칼라스 고위대표는 EU 국방장관들과 회담 후 “특히 방공 분야를 중심으로 우크라이나와의 방산 협력 강화를 논의했다”고 말했습니다.

또 유럽연합이 러시아 방위 산업과 인권 침해에 연루된 인사들을 대상으로 추가 제재를 검토하고 있다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스