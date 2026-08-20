러시아의 ‘미사일·드론’ 일제 공격…키이우 지역 최소 ‘16명 사망’

20일 새벽, 우크라이나의 수도 키이우와 인근 지역에 대한 러시아의 미사일과 드론 공격으로 최소 16명이 사망하고 약 40명이 다쳤습니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이를 "가장 냉혹하고 계산된 대규모 공격 중 하나"라고 밝혔습니다.

세르기 코레츠키 우크라이나 총리는 이번 공격이 약 9시간 동안 지속됐다고 말했습니다.

응급 구조 당국은 키이우에서 15명이 사망하고 인근 지역에서 1명이 사망했다고 밝혔습니다. 비탈리 클리치코 키이우 시장은 21일을 추모의 날로 지정할 것을 요청했습니다.

우크라이나 공군은 러시아가 여러 러시아 지역과 점령된 크림반도에서 발사된 탄도미사일과 순항미사일, 극초음속 미사일을 포함해 총 168대의 드론을 발사했다고 밝혔습니다.

또 드론 145대와 순항미사일 39대를 포함해 총 186개의 표적을 격추하거나 무력화했다고 덧붙였습니다.

타격은 전국 28개 지역에 걸쳐 기록됐습니다. 공군은 몇 발의 탄도미사일이 발사됐고, 요격됐는지에 대해서는 공개하지 않았습니다.

젤렌스키 대통령은 소셜미디어 X 게시물을 통해 러시아가 민간 인프라에 최대한의 피해를 주기 위해 오랫동안 이번 공격을 준비해 왔다고 밝혔습니다. 또 아파트 30채, 학교 1곳, 어린이 병원 1곳, 유치원 1곳이 손상됐다고 설명했습니다.

키이우의 솔로미안스키 지구에서는 9층짜리 아파트 건물의 상층부가 파괴됐습니다. 지하철 운용사에 따르면 2,000명의 어린이를 포함해 3만8,000명 이상의 주민들이 밤새 도시의 지하철역으로 대피했습니다. 전력 회사 DTEK는 약 9만 가구에 전력을 복구했다고 밝혔습니다.

이와 관련해 젤렌스키 대통령은 우크라이나 무기고에서 탄도미사일을 격추할 수 있는 유일한 무기인 미국산 패트리어트 요격미사일에 대한 지원을 다시 한번 강조했습니다.

젤렌스키 대통령은 "패트리어트 시스템용 요격미사일은 아직 대체되지 않았고, 그것들은 매일 필요하다"면서, "추가되는 각각의 미사일들은 우리 국민의 목숨을 구한다"고 밝혔습니다. 이어 "이같은 공격에 대한 국제적 대응이 항상 적절한 것은 아니다"라고 강조했습니다.

우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 X 게시물을 통해 우크라이나에 대한 탄도미사일 대응 역량 제공을 "가장 시급한 우선순위"로 두고 회원국 및 파트너들과 협력하고 있다고 밝혔습니다.

한편 러시아 국방부는 우크라이나의 순항미사일 부품을 제조하는 키이우의 한 시설과 함께 드론 생산 및 저장 시설, 탄약고, 물류 센터를 타격했다고 밝혔습니다.

도네츠크주 행정부는20일 오후 동부 도시 슬로비안스크와 크라마토르스크에 러시아의 공격이 가해져 10명 이상이 다쳤다고 밝혔습니다.

이런 가운데 우크라이나는 자체 장거리 공격을 이어갔습니다. 우크라이나 군 참모본부는 군이 러시아 타타르스탄 지역의 니즈네캄스크에 있는 석유 정제소와 크라스노다르 지역의 석유 터미널을 타격해 두 곳 모두 화재가 발생했다고 밝혔습니다.

루스탐 민니하노프 타타르스탄 수장은 "대규모 공격"으로 인해 산업 시설의 생산이 차질을 빚고 주택이 손상됐다고 확인했습니다. 러시아 국방부는 밤새 우크라이나 드론 726대를 요격했다고 밝혔습니다.

공격은 다시 한번 우크라이나 국경 너머로 번졌습니다.

루마니아 국방부는 우크라이나 국경 근처 비거주 지역에 러시아 드론이 추락해 불탔으며, 루마니아 전투기가 흑해 가스 프로젝트 근처에서 러시아 해군 드론을 파괴했다고 밝혔습니다.

몰도바는 최소 1대의 러시아 드론이 자국 영공을 침범했다고 밝혔고, 폴란드는 방공망을 가동하고 영공을 감시하기 위해 항공기를 배치했습니다.

VOA 뉴스