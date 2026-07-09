우크라이나, 러시아 석유 시설·유조선 추가 공격

우크라이나가 9일 러시아 서부의 석유 저장시설을 공격하고 아조우해에서 러시아 유조선 2척을 불태웠습니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 우크라이나 보안국(SBU) 드론이 우크라이나 국경에서 약 520km 떨어진 러시아 트베리주 크라스나야 자랴 석유 저장시설과, 전선에서 500km 이상 떨어진 스타브로폴주의 석유 저장시설을 타격했다고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령의 성명과 우크라이나 보안국 발표에 따르면 두 시설 모두에서 화재가 발생했습니다.

젤렌스키 대통령은 또 우크라이나군이 러시아 우파의 송유 시설과 로스토프 지역의 석유 터미널도 공격했다고 덧붙였습니다.

우크라이나군 총참모부는 아조우해에서도 9일 밤사이 드론이 러시아 유조선 12척을 추가로 공격했다고 밝혔습니다.

이로써 최근 나흘 동안 아조우해와 흑해에서 공격받은 러시아 선박은 모두 36척으로 늘었습니다.

러시아는 이에 대응해 디젤 수출을 금지했습니다.

알렉산드르 노박 러시아 부총리는 8일 발표를 통해 국내 연료 시장 안정을 위해 7월 31일까지 디젤 수출을 중단한다고 밝혔습니다.

러시아 현지 언론과 정부 발표에 따르면 지난 6월 이후 러시아 전체 지역의 90% 이상에서 연료 배급 제한이나 연료 부족 사태가 발생했습니다.

이번 공격은 도널드 트럼프 대통령이 전날 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO) 정상회의 기간 중 젤렌스키 대통령과 회담한 지 하루 만에 발생했습니다.

트럼프 대통령은 회담에서 미국이 우크라이나의 패트리엇 방공 미사일 제조 허가를 부여할 것이라고 발표했습니다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 미국의 입장을 "다소 모호하다"고 평가하면서도, 평화를 중재하려는 미국의 의도는 "진심"이라고 말했습니다.

페스코프 대변인은 또 마코 루비오 미국 국무장관과 트럼프 대통령이 우크라이나의 군사적 공세가 전쟁 종식에 도움이 될 수 있다고 언급한 데 대해 반박했습니다.

페스코프 대변인은 "군사적 긴장 고조와 압박이 평화적 해결의 길을 열 수 있다고 생각하는 것은 오산"이라고 말했습니다.

그러면서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 여전히 "대화에 열려 있으며" 트럼프 대통령과 추가 통화를 할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 8일 앙카라에서 열린 젤렌스키 대통령과의 회담에서 미국이 우크라이나에 대한 안보 보장을 마련하기 위해 노력할 것이라고 밝혔습니다.

또 미국이 우크라이나산 드론을 구매할 가능성도 있다며, 우크라이나의 드론 생산 능력을 "놀라울 정도로 뛰어나고 매우 저렴하다"고 평가했습니다.

트럼프 대통령은 그러면서 자신이 우크라이나를 방문할 계획이라고도 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 모두 협상하기 쉽지 않은 상대라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령을 가리키며 "푸틴은 협상하기 어려운 인물이고, 이 사람도 협상하기 어려운 인물"이라고 말했습니다.

그러면서 양측 모두 전쟁이 끝나기를 원하고 있으며, 이를 성사시키기 위해 “많은 압박이 가해지고 있다"고 덧붙였습니다.

VOA 뉴스