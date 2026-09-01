트럼프 대통령 “한국, 이란 문제 안 도와…이 일 기억할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국이 이란 문제와 관련한 미국의 지원 요청을 거절했다면서 이를 “기억할 것”이라고 거듭 밝혔습니다. 미국이 동맹국들을 지원하는 데 막대한 비용을 쓰면서도 정작 필요할 때 도움을 받지 못한다는 것인데, 한국 정부는 기여 방안을 계속 검토 중이라는 입장을 밝혔습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

도널드 트럼프 대통령은 “미국이 다른 나라들을 돕는 데 수십억 달러를 쓰지만 정작 지원을 요청했을 때는 거의 도움을 받지 못했다”면서 한국을 다시 거론했습니다.

트럼프 대통령은 지난달 30일 방영된 폭스뉴스 ‘선데이 나이트 인 아메리카’ 인터뷰에서 미국이 북대서양조약기구(NATO·나토)와 한국 같은 나라들을 지원하고 있다며 이같이 밝혔습니다.

이어 이들에게 이란 문제에 참여하겠느냐고 물었지만 모두 “사양하겠다”고 답했다고 말했습니다.

그러면서 자신은 강하게 요구하지도 않았다며 “나는 이 일을 기억할 것”이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 특히 한국을 사례로 들며 “한국에는 미군 4만 명이 주둔하고 있다”고 말했습니다.

이어 한국 측에 “이란 문제와 관련해 조금 도와줄 수 있느냐”고 물었지만 “관여하지 않는 편이 낫겠다”는 답을 받았다고 덧붙였습니다.

그러면서 “대단히 감사하지만 이런 일은 기억해야 한다”며 “그들이 우리를 위해 나서려 하지 않는다면 우리도 바보처럼 계속 도울 수는 없다”고 말했습니다.

다만 미국 정부가 통상적으로 제시하는 주한미군 규모는 약 2만8천500명으로, 트럼프 대통령이 주장한 4만 명과 차이가 있습니다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달에도 한국이 이란 문제와 관련한 미국의 지원 요청에 응하지 않았다고 말하며 공개적으로 불만을 나타낸 바 있습니다.

당시 트럼프 대통령은 미한 연합훈련을 대폭 축소하라고 지시했다고 밝히면서도, 훈련 축소 결정은 한국의 이란 관련 대응과 직접적인 관련이 크지 않다고 덧붙였습니다.

이와 관련해 한국 외교부는 지난달 18일 트럼프 대통령과 이재명 대통령의 통화에서 한국이 이란전쟁 지원 요청을 거절했다는 내용을 파악하지 못하고 있다고 밝힌 바 있습니다.

한국 정부는 이번 발언과 관련해서는 호르무즈 해협의 통항 자유를 위한 기여 방안을 계속 검토하고 있다는 입장을 내놨습니다.

청와대 관계자는 1일 한국이 글로벌 해상 물류망의 조속한 정상화를 위한 국제적 노력에 적극 참여하고 있다고 밝혔습니다.

그러면서 한반도 대비 태세와 국내법상 절차 등을 종합적으로 고려해 호르무즈 해협의 통항 자유를 위한 실질적·군사적 기여 방안을 검토하고 있다고 설명했습니다.

VOA 뉴스