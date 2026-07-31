트럼프 대통령, 가자지구 하마스 무장해제 합의 발표

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일, 하마스를 비롯한 가자지구의 모든 무장세력이 단계적으로 완전히 무장해제를 하는 내용의 ‘역사적인 합의’가 이뤄졌다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 ‘트루스소셜’을 통해 이같이 발표하고 이번 합의가 자신이 주도하는 ‘평화위원회(Board of Peace)’의 중재로 성사됐다고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 아울러 “지속적인 평화와 안보를 향한 중대한 진전”이라고 평가했습니다.

트럼프 대통령은 무장해제가 단계적으로 진행되며, 이에 맞춰 이스라엘군도 가자지구에서 철수하게 될 것이라고 설명했습니다.

합의안에는 하마스와 여타 무장단체들의 무장해제, 지하 터널망 해체, 팔레스타인의 새로운 과도 행정부 출범, 국제 안정화군 배치, 그리고 가자지구 재건 계획 등이 포함된 것으로 알려졌습니다.

하지만 하마스는 31일 합의 이행의 전제로 이스라엘의 철수와 군사작전 중단을 요구했습니다.

하마스 협상 대표는 이스라엘이 가자지구에서 철수하고 국경 검문소를 개방하며 군사행동을 멈춰야만 무장해제를 시행하겠다고 밝혔습니다.

이스라엘 정부는 아직 이번 합의를 공식 승인하지 않았습니다. 이스라엘은 하마스의 완전한 무장해제를 요구하면서도, 실제 이행 여부에 대해서는 신중한 입장을 유지하고 있는 것으로 전해졌습니다.

VOA 뉴스