이재명 한국 대통령, 판문점선언 8주년 “평화공존 추진…북한 호응 기대”

이재명 한국 대통령이 27일, 4.27 판문점 선언 8주년을 맞아 “한반도 평화공존 정책을 흔들림 없이 추진해 나갈 것”이라며 북한이 한국 정부의 진정성을 믿고 호응해 오길 기대한다고 밝혔습니다.

판문점 선언은 2018년 남북 정상회담에서 채택된 합의로, 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화체제 구축, 남북 관계 개선 등을 담고 있습니다.

이날(27일) 기념식은 국회의원회관에서 열렸으며, 홍익표 청와대 정무수석이 이 대통령의 축사를 대독했습니다.

이 대통령은 8년 전 한반도에는 평화와 번영에 대한 기대가 있었지만, “그 약속은 지켜지지 못했”고, 남북은 ‘적대적 두 국가’라는 벽에 막혀 있다고 말했습니다.

그러면서 전쟁과 대결은 공멸로 이어질 수밖에 없다며 “평화공존과 공동 성장을 향한 노력”을 이어가야 한다고 강조했습니다.

또 “중동 전쟁으로 인한 국제 정세의 불안이 한반도로 전이되지 않도록 해야 한다”며 “한반도의 모든 구성원들이 전쟁 걱정 없이 살 수 있는 길을 만들어야 한다”고 밝혔습니다.

이어 이러한 노력을 차근차근 쌓아간다면, “완연한 봄이 한반도에 다시 찾아올 것”이라며 북한의 호응을 거듭 기대한다고 밝혔습니다.

한편, 야당인 국민의힘은 판문점선언 8주년에 대한 공식 반응을 내놓지 않았습니다. 국민의힘은 그동안 북한의 남북공동연락사무소 폭파 등을 언급하며 판문점 선언의 실효성과 정부의 대북 정책을 비판해 왔습니다.

VOA 뉴스