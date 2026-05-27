한국 정부, ‘나무호’ 타격 미사일 ‘이란산’ 결론…주한 이란대사 초치

한국 정부가 호르무즈 해협에서 자국 선박을 타격한 무기가 이란산 대함미사일이라는 조사 결과를 공식 발표했습니다.

박윤주 한국 외교부 1차관은 27일 브리핑을 통해 “한국 화물선 나무호를 타격한 비행체가 이란에서 개발된 누르 계열의 대함미사일일 가능성이 높다”고 밝혔습니다.

이어 비행체 엔진 잔해가 이란산 터보제트 엔진과 유사하고, 부품에서 이란 제조사 각인으로 추정되는 흔적이 확인됐다고 설명했습니다.

또 탄두 형상이 이란산 대함미사일과 유사하고, 기체의 하늘색 도색과 전자기판 생산 연도를 고려할 때 누르 계열 미사일일 가능성이 높다고 덧붙였습니다.

나무호는 앞서 지난 4일 호르무즈 해협에서 1분 간격으로 미사일 2발을 맞았습니다.

합동조사단에 참여한 류윤상 한국 국방부 국제차장은 두 발을 발사했다는 것은 피해를 입히겠다는 의도를 가지고 쏜 것으로 판단된다고 밝혔습니다.

다만 한국 정부는 이란을 공격 주체로 단정적으로 지목하지는 않았습니다.

박 차관은 여러 증거가 이란 쪽을 향하고 있다고 말했지만, 공격 주체를 확정하기는 매우 어렵다고 밝혔습니다.

이런 가운데 한국 외교부는 브리핑 직후 사이드 쿠제치 주한 이란대사를 초치해 강력히 항의하고 재발 방지를 포함한 책임 있는 조치를 요구했습니다.

쿠제치 대사는 초치 후 기자들과 만나 이란은 이 문제와 관련해 절대 개입한 게 없다며 관련성을 부인했습니다.

앞서 트럼프 미국 대통령은 나무호 피격 직후인 지난 4일 자신의 소셜미디어 ‘트루스소셜’에 "이란이 한국 화물선을 포함해 프로젝트 프리덤 작전과 관련 없는 국가들의 선박에 공격을 가했다"며, 이란을 공격 주체로 지목하고 한국에 호르무즈 해협 안전 항행 작전 참여를 촉구한 바 있습니다.

현재 호르무즈 해협 안쪽에는 나무호를 포함한 한국 선박 25척이 대기 중입니다.

한국 국방부는 호르무즈 해협 안전 통항 보장을 위한 국제사회의 공조 논의에 적극 참여하고 있다며 유관국들과 긴밀히 소통하고 있다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스