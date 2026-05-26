한국 국방부, 핵추진잠수함 개발 공식화…“2030년대 중반 첫 진수 목표”

한국 정부가 2030년대 중반 첫 핵추진잠수함 진수를 목표로 하는 개발 계획을 공식 발표했습니다.

한국 국방부는 26일 ‘대한민국 핵추진잠수함 개발 기본계획’을 발표했습니다. 국방부는 핵추진잠수함이 장기간 잠항 능력과 높은 기동성 등 기존 디젤잠수함에 비해 비약적으로 향상된 작전 능력을 보유하고 있어, 북한의 잠수함 기반 핵·미사일 위협 등에 대응하는 핵심적인 역할을 하게 될 것이라고 밝혔습니다.

이어 핵추진잠수함을 국내 기술 기반으로 개발·건조할 계획이며, 원자로 핵연료로는 저농축우라늄을 사용한다고 설명했습니다. 또 설계와 건조, 운용, 정비, 핵연료 관리와 해체까지 전 과정을 한국 내에서 체계적으로 추진하겠다고 밝혔습니다. 한국 국방부는 2030년대 중반 첫 핵추진잠수함을 진수하고, 2030년대 후반 이후 실전 배치를 추진할 계획이라고 설명했습니다.

또 한국이 핵무기를 보유하거나 개발하지 않을 것이라는 기존 입장을 재확인하면서, 국제원자력기구(IAEA)와 협력해 핵비확산 의무를 투명하게 이행하겠다고 밝혔습니다. 이어 핵추진잠수함 사업이 조선·원자력·방산 산업을 연결하는 장기 국가 전략 사업이 될 것이라며, 관련 산업 발전과 일자리 창출 효과도 기대된다고 설명했습니다.

이재명 한국 대통령은 이날 핵추진잠수함이 “굳건한 한·미 동맹을 기반으로 건조하게 될 것”이라며, 한반도의 평화와 안보를 스스로 책임지겠다는 의지의 상징이라고 말했습니다. 또 한국의 국방력이 이미 세계 최고 수준 가운데 하나이지만, 변화하는 국제 안보 환경 속에서 국방 역량을 더욱 강화할 필요가 있다고 강조했습니다.

한국의 핵추진잠수함 추진 논의는 지난해 10월 도널드 트럼프 미국 대통령이 미한 정상회담 직후 한국의 핵추진잠수함 건조를 승인했다고 공개적으로 언급하면서 본격적으로 속도를 내기 시작했습니다.

이후 피트 헤그세스 미 국방장관은 지난해 11월 서울에서 열린 한미안보협의회의(SCM) 공동 기자회견에서 트럼프 대통령의 승인을 재확인하며 적극적인 지원 의사를 밝혔습니다. 최근에는 한국 외교부와 미 국무부가 핵추진잠수함 사업 등 양국 정상 간 합의 사항 이행을 위한 범정부 실무그룹 출범을 추진하고 있으며, 한국 군 당국도 관련 내부 절차에 착수한 상태입니다.



VOA 뉴스