한국 정부, 북한 ‘핵무장 포석’ 주장 일축…“정당한 방어 조치”

한국 정부가 한국의 핵추진잠수함 건조의 최종 목표가 자체 핵무장이라는 북한의 주장을 일축했습니다. 핵추진잠수함 건조는 북한의 핵과 미사일 위협에 대응하기 위한 것이라고 강조했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.

북한이 한국의 핵추진잠수함 건조가 자체 핵무장을 위한 것이라고 주장하자 한국 정부가 13일 “정당하고 방어적인 조치”라고 반박했습니다.

박두순 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 한국의 핵추진잠수함 개발은 “북한의 핵·미사일 능력 고도화와 핵잠수함 건조 등 급변하는 한반도 안보 환경에 대응하기 위한 것”이라며 이같이 설명했습니다.

박 대변인은 이어 한국이 확보하려는 것은 핵무기를 탑재한 잠수함이 아니라 재래식 무장 핵추진잠수함이라는 점도 강조했습니다.

그러면서 핵을 동력원으로 사용하지만 재래식 무기로 무장하는 잠수함으로, 핵확산금지조약(NPT)에 전적으로 부합한다고 덧붙였습니다.

또 지난 5월 발표한 ‘대한민국 핵잠 기본계획’을 통해 핵추진잠수함 도입 과정에서 국제 비확산 규범을 확고히 준수하겠다는 입장을 이미 천명했다고 밝혔습니다.

박 대변인은 아울러 한국은 NPT상 의무를 성실하게 이행해 온 국가라며, 앞으로도 핵추진잠수함 도입 과정에서 투명성을 바탕으로 국제원자력기구(IAEA)와 긴밀히 소통할 것이라고 말했습니다.

또 관련국들과도 소통하며 한국 정부의 입장을 일관되게 설명해 나갈 것이라고 덧붙였습니다.

앞서 장금철 북한 외무성 제1부상 겸 10국 국장은 12일 담화를 통해 한국의 핵추진잠수함 보유 기도는 아시아·태평양 지역에서 이른바 ‘핵 도미노’를 초래할 것이라고 주장했습니다.

그러면서 한국의 “최종 목표”는 핵추진잠수함 확보를 발판으로 자체 핵무장에 나서려는 것이라고 비난했습니다.

VOA 뉴스