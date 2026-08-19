왕이 중국 외교부장 “미북 정상회담은 두 나라가 결정할 일

한국을 방문한 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장과 조현 한국 외교부 장관이 19일(한국시간) 회담을 갖고 한중 관계와 한반도 정세 등에 대해 논의했습니다.

왕 부장은 이날 회담 뒤 미국과 북한의 정상회담을 중재할 의향이 있는지 묻는 질문에, 미북 정상회담은 두 나라 사이에 결정할 일이며 특히 미국은 오랫동안 유지해 온 대북 적대 정책을 바꿔야 한다고 말했습니다.

이같은 발언은 미국이 북한에 대해 선제적으로 유화 제스처를 취해야 한다는 중국의 기존 입장을 되풀이한 것으로 해석됩니다.

왕 부장은 또 현재의 한중 관계는 “이재명 정부 출범 이후 개선과 발전의 궤도에 들어섰다”면서, “우리는 영원한 우호적인 이웃이고, 지속적인 협력 파트너”라고 강조했습니다.

왕 부장은 한국의 이재명 대통령 정부가 `친중’이라는 일각의 지적에 대해서는 “이재명 정부는 한국의 이익을 수호하는 정부이며, 중국과 우호적으로 협력하는 것이 (한국의) 국익에 부합한다”고 말했습니다.

이어 “중국은 오늘날 세계에서 가장 큰 시장이며, 한국은 바로 우리 곁에 있다”며 “한중 협력 강화는 한국의 발전에도 유리하다”고 밝혔습니다.

조 장관은 회담 모두발언에서 "한중 관계 복원의 성과가 한반도를 포함한 역내 평화와 안정에 기여할 수 있도록 노력했으면 좋겠다"고 말했습니다.

조 장관과 왕 부장의 회담은 지난해 9월 베이징에서 열린 이후 11개월 만이며, 두 장관은 이날 회담 후 만찬을 함께 했습니다.

지난 2021년 9월 이후 약 5년 만에 방한한 왕 부장은 20일 청와대에서 이재명 대통령을 예방하고, 위성락 국가안보실장과 회담에 이어 오찬을 함께 할 예정입니다.



VOA 뉴스