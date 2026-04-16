한국 국방장관, 주한 중국대사 접견 … 한반도 정세 논의

한국의 안규백 국방장관이 15일 다이빙 주한 중국 대사를 접견하고 한중 국방교류협력과 한반도, 지역정세 등에 관한 의견을 교환했다고 한국 국방부가 밝혔습니다.

한국 국방부는 이날 보도자료에서 “안규백 장관과 다이빙 대사는 2026년을 ‘한중 관계 전면 복원의 원년’으로 만들자는 지난 1월 한중 정상회담의 의미를 상기하며, 양국 간 국방교류협력이 원만하게 진행될 수 있도록 협조해나가자고 하였다”고 설명했습니다.

보도자료에 따르면, 안 장관은 한반도 평화공존을 위해 남북 간 신뢰를 회복하고 북한과 대화를 재개하고자 하는 한국 정부의 일관된 노력을 소개하고, 중국 정부의 건설적인 역할을 당부했습니다.

다이빙 대사는 한중 관계와 국방교류협력의 중요성 및 양국간 긴밀한 소통의 필요성에 공감하는 한편, 한국 정부가 2014년 이래 중국군 유해송환에 지속적으로 협조해주고 있는 것에 대해 감사를 표했습니다.

이와 함께 양측은 국방교류협력의 지속적 발전을 위해 향후에도 긴밀히 소통하기로 했다고, 한국 국방부는 전했습니다.

VOA 뉴스