북한 남포에 선박 30척 입항…석탄 불법 수출 지속 정황

북한의 최대 석탄 취급 항구인 남포항에 올해 들어 약 5일에 1척꼴로 대형 선박이 드나든 것으로 나타났습니다.

위성 분석업체 ‘플래닛 랩스(Planet Labs)’가 올해 1월 1일부터 6월 2일 사이 촬영한 위성사진을 분석한 결과, 이 기간 모두 30척의 선박이 남포항에 출입한 것으로 집계됐습니다.

이들 선박은 길이가 100m를 넘는 중대형 선박으로, 대부분 적재함에 석탄으로 추정되는 검은색 물체를 싣고 있었습니다. 최근 미국 정부와 국제사회가 지적한 북한의 불법 석탄 수출 정황이 위성사진에서도 확인된 것입니다.

가장 최근인 2일 자 위성사진에서도 132m 길이의 대형 선박이 포착됐습니다. 이 선박은 5개의 적재함을 개방한 채 접안해 있었으며, 적재함 내부와 바로 앞 항구 일대에는 검은색 적재물이 가득했습니다.

또 구글어스(Google Earth)에 공개된 에어버스(Airbus)의 올해 2월 촬영 위성사진에서는 당시 남포항의 상황이 더욱 선명하게 포착됐습니다. 사진에는 대형 선박 2척이 각각 석탄으로 추정되는 검은색 물체를 적재한 모습이 담겼으며, 항구 인근의 대형 석탄 야적장에도 석탄으로 보이는 물체가 가득 쌓여 있었습니다.

북한은 지난 2017년 유엔 안보리가 채택한 결의 2371호에 따라 석탄을 포함한 어떤 광물도 수출할 수 없습니다. 당시 안보리는 북한의 주요 외화 수입원인 석탄 수출을 전면 금지했습니다.

남포항은 북한의 대표적인 석탄 선적지입니다. 미국 정부는 과거 남포항에서 석탄을 선적해 제3국 수출을 시도한 북한 선박 ‘와이즈 어네스트’호를 억류, 몰수한 바 있습니다.

물론 석탄 항구를 출입한 사실만으로 이들이 석탄을 외부로 반출한 것으로 단정할 수 없습니다. 그러나 유엔 안보리의 대표적인 금수품인 석탄을 취급하는 항구에 대형 선박이 반복적으로 정박한 것은 일반적인 움직임은 아닙니다.

구름으로 인해 관측이 제한된 날이나 위성사진이 촬영되지 않은 날짜를 고려하면 실제 남포항을 드나든 선박 수는 더 많을 가능성이 있습니다.

북한 석탄 항구의 활발한 움직임은 최근 미국과 주요 국가들이 공개적으로 문제를 제기한 내용과도 맞물립니다.

앞서 미국 국무부는 지난달 29일 보도자료를 내고 미국과 한국, 일본 등 10개국과 유럽연합(EU)이 북한의 해상 제재 회피에 가담한 선박들에 대한 신속한 제재 지정을 촉구하는 공동성명을 발표했다고 전했습니다.

공동성명은 지난 4월에 민간 분석기관 오픈소스센터(OSC)가 제시한 증거를 환영한다는 입장을 밝혔습니다. 오픈소스센터는 위성사진과 기항지 분석 자료 등을 근거로 북한의 석탄 수출을 금지한 안보리 결의 위반이 지속되고 있다고 지적했었습니다.

이와 관련해 유엔 주재 미국대표부 특수정치사안 담당 차석대표인 제니퍼 로세타 대사는 지난 4월 30일 열린 안보리 회의에서 “북한산 석탄과 철광석을 선적한 선박들이 안보리 결의 2371호를 위반하며 특히 중국으로 운항하고 있다”고 밝혔습니다.

이어 “이 수출로 얻은 수익은 북한의 불법 핵무기, 탄도미사일 프로그램 자금으로 직접 사용된다”고 지적했습니다.

VOA 뉴스