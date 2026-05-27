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북러 협력 심화 속 러시아 제약사, 북한에 의약품 수출

북한 평양에 위치한 평양산원 연구실 (자료화면)
북한 평양에 위치한 평양산원 연구실 (자료화면)

북러 협력이 심화되는 가운데 러시아 제약회사가 북한에 의약품을 수출했다고 밝혔습니다.

러시아 상트페테르부르크 소재 제약사 베르텍스는 26일 보도자료를 통해 북한에 첫 의약품 수출을 완료했다고 발표했습니다. 이번에 수출된 의약품은 심장약, 치매약, 천식약, 탈모 스프레이 등 약 1만 9천400개 포장으로, 6월 초부터 북한 약국과 병원에서 판매될 예정입니다. 수출 규모는 535만 루블, 미화로 약 6만 달러입니다. 베르텍스 측은 "이번 수출은 양측의 협상을 통해 이뤄졌으며 북한 측이 의약품 수입에 관심을 보였다"고 밝혔습니다.

이번 의약품 거래는 최근 심화되고 있는 북러 협력의 흐름 속에서 나온 것입니다. 미 중앙정보국(CIA) 한국 담당 부국장 출신의 브루스 클링너 맨스필드 재단 선임 연구원은 최근 VOA와의 인터뷰에서 러시아가 군사 협력을 넘어 다양한 분야에서 북한을 지원하고 있다고 말했습니다.

[녹취: 브루스 클링너 / 맨스필드 재단 선임 연구원]
"러시아는 거의 조건 없이 식량·연료·자금·군사 기술 등 막대한 혜택을 북한에 제공해왔습니다."

미 국무부 대북정책 담당 부차관보 출신의 정 박 브뤼셀 자유대학교(VUB) 안보·외교·전략센터 선임 연구원은 이러한 북러 협력이 북한에게 전략적 자산이 되고 있다고 분석했습니다.

[녹취: 정 박 / 브뤼셀 자유대학교 선임 연구원]
"러시아는 동북아에서 존재감을 과시하고 싶어하고, 중국은 북러 밀착에 불편함을 느끼고 있습니다. 하지만 현재로서는 푸틴도 시진핑도 자신들이 김정은을 더욱 대담하고 호전적으로 만들고 있다는 사실에 크게 개의치 않는 것 같습니다."

미국 정부는 북러 협력 전반에 대해 우려를 표명하고 있습니다. 국무부 대변인실 관계자는 최근 VOA에 "우크라이나-러시아 전쟁에 북한이 직접 개입한 것에 대해 계속 우려하고 있다"며 "북한은 전쟁의 고통을 연장시킨 책임이 있으며, 러시아에 대한 북한군 파병과 그 대가로 러시아가 북한에 제공하는 모든 지원은 중단돼야 한다"고 말했습니다. VOA는 이번 거래와 관련한 추가 입장을 요청했으며 답변을 기다리고 있습니다.

VOA 뉴스 이조은입니다.

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