러시아 활공유도폭탄 우크라이나 공격...장거리 공습에 양측 민간인 사망

러시아 군용기들이 우크라이나 남부 도시 자포리자의 주거 지역에 강력한 활공유도폭탄 8발을 투하해 노년 여성 1명이 숨지고 31명이 다쳤다고 현지 관리가 3일 밝혔습니다. 2일 저녁 단행된 이번 공격으로 20개 동이 넘는 아파트들이 피해를 입었습니다.

백악관 당국자는 VOA에, 도널드 트럼프 미국 대통령은 “이 무의미한 살상이 끝날 수 있도록 이 전쟁이 해결되기를 원한다”고 말했습니다.

이 당국자는 “대통령과 그의 팀은 러시아와 우크라이나 간 전쟁을 끝내기 위해 계속 건설적인 역할을 하는 데 전념하고 있으며, 결국 평화 협상이 타결될 것이라는 낙관적인 입장을 유지하고 있다”고 밝혔습니다.

VOA는 국무부에도 이와 관련한 논평을 요청했습니다.

러시아는 3일에도 우크라이나 곳곳을 추가 공습해 최소 4명이 숨졌습니다. 이 가운데 우크라이나 중부의 한 주유소에 미사일이 떨어지면서 8살 남자 어린이가 숨졌습니다.

관리들은 남부 오데사와 헤르손, 그리고 북동부 하르키우에 대한 공격으로 20명 이상이 다쳤다고 밝혔습니다.

우크라이나도 러시아 영토 깊숙한 곳을 겨냥한 장거리 공격을 계속했습니다. 러시아 당국자들은 흑해의 한 휴양도시에서 드론 잔해가 떨어져 어린이 3명을 포함해 6명이 숨졌고, 러시아가 점령 중인 크름반도에 대한 공격으로 3명이 추가로 사망했다고 밝혔습니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우크라이나 드론이 모스크바 인근의 대형 창고에 화재를 일으켰고, 정유시설과 군 공군기지도 타격했다고 밝혔습니다. 러시아 관리들은 2일 우크라이나의 공격으로 러시아 곳곳에서 최소 8명이 숨졌다고 밝혔습니다.

자포리자 공격에 사용된 활공유도폭탄은 구 소련 시절 폭탄에 유도장치를 장착한 것으로, 최고 3천kg 폭발물을 탑재할 수 있습니다. 러시아는 2022년 2월 전면 침공 이후 전쟁 기간 내내 이 무기를 우크라이나 도시들에 대한 공격에 사용해 왔습니다.

젤렌스키 대통령은 러시아의 탄도미사일을 확실하게 요격할 수 있는 우크라이나의 유일한 무기인 미국산 패트리엇 방공 시스템 지원을 거듭 요청했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 앞서 우크라이나가 라이선스를 받아 패트리엇을 생산하도록 허용하겠다고 밝혔지만, 지난달 31일 이 문제를 여전히 논의 중이라고 말했습니다. 트럼프 대통령은 “매우 신중해야 한다”면서, 미국과 우크라이나가 이 문제를 “계속 협의하고 있다”고 밝혔습니다.

VOA 뉴스