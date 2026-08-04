러시아-우크라이나 치명적 공습 교환...미, 우크라 안보 지원 재편

러시아의 공중 공격으로 4일 우크라이나 곳곳에서 민간인 최소 5명이 숨졌고, 우크라이나의 드론 공격으로 러시아에서는 6명이 사망했다고 양국 관리들이 밝혔습니다. 전쟁의 여파가 흑해 해상 운송으로까지 확산되면서 튀르키예는 경고를 내놨습니다.

러시아 전투기들은 우크라이나 동부 도시 크라마토르스크 중심부에 활공유도폭탄 2발을 투하해 22명이 다치고 주택들이 파손됐다고 현지 당국자들이 밝혔습니다. 당국자들은 주민들에게 대피를 촉구했습니다.

북부 수미 지역에서는 러시아의 활공유도폭탄 공격으로 5살과 10살 여자 어린이 2명과 노년 여성 1명이 숨졌다고 지역 주지사가 밝혔습니다. 이 밖에도 러시아의 다른 공격으로 남부 미콜라이우에서 89세 여성이 숨졌고, 하르키우 지역에서도 1명이 사망했다고 당국자들이 전했습니다.

우크라이나는 또 경찰이 남부 헤르손에서 드론이 노점상을 뒤쫓아 부상을 입히는 장면이 담긴 영상을 공개한 뒤, 러시아가 전쟁범죄를 저질렀다고 비난했습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 “우리는 러시아가 평화를 진지하게 생각하도록 만들 수 있는 방식으로 행동하고 삶을 지탱해야 한다”고 말했습니다.

유엔은 2022년 2월 러시아의 전면 침공 이후 우크라이나에서 1만6천 명 넘는 민간인이 숨졌다고 말합니다.

러시아에서는 우크라이나의 드론 공격으로 모스크바 지역의 한 창고에 불이 나 5명이 숨지고 10명이 다쳤다고 지역 주지사가 밝혔습니다. 국경 인근 벨고로드 지역에서도 여성 1명이 숨졌습니다. 우크라이나의 드론들은 또 상트페테르부르크와 모스크바 인근에 있는 러시아 최대 온라인 소매업체 ‘와일드베리스’의 창고들을 공격했습니다. 우크라이나 측 지휘관은 3주도 채 되지 않는 기간 동안 이 회사 시설 15곳을 표적으로 삼는 작전의 일환이라고 말했습니다.

4일 튀르키예는 러시아 노보로시스크 항 인근에서 튀르키예 소유 화물선이 드론 공격을 받아 선원 3명이 중상을 입은 것과 관련해 양국에 흑해에서의 안전한 항행을 보장할 것을 촉구했습니다.

튀르키예 정부는 이런 공격이 세계 식량 공급을 위협할 수 있다고 경고했습니다.

한편 워싱턴과 키이우에서는 전쟁 관리 방식에 변화가 진행되고 있습니다.

미군은 전쟁부 장관이 우크라이나 안보지원단의 재편을 감독하도록 미 유럽사령부에 지시했다고 밝혔습니다. 이에 따라 핵심 기능 일부의 지휘권은 동맹국들로 이관되지만, 미국의 우크라이나 지원에는 영향이 없을 것이라고 강조했습니다.

한편 젤렌스키 대통령은 올하 스테파니시나 미국 주재 우크라이나 대사를 해임한 가운데, 스테파니시나 대사는 자리를 떠나는 것이 자신의 결정이라고 밝혔습니다. 젤렌스키 대통령은 또한 루스템 우메로우 우크라이나 수석 평화협상 대표를 대외정보기관 수장으로 임명하면서, 러시아와의 평화협상을 계속 담당하도록 했습니다.

VOA 뉴스