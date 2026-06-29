한국 ‘AI 대전환’ 메가프로젝트 발표…이재명 대통령 “새로운 역사 시작”

한국 정부가 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI를 중심으로 한 3대 국가 메가프로젝트에 약 1조 달러를 투입하는 계획을 발표했습니다.

한국의 이재명 대통령은 29일 청와대에서 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’를 열고, 반도체 공장의 전국적 확충, 자율주행,디지털 제조 등 차세대 AI기술인 피지컬 AI의 국가전략산업육성, 대규모 AI 데이터센터 전국 조성을 골자로 한 프로젝트의 세부 내용을 공개했습니다.

이날 발표된 계획에 따르면, 삼성전자와 SK 하이닉스는 전남광주통합특별시에 약 5천930억 달러 규모의 메모리 반도체 생산기지 4기를 구축합니다. 삼성전자와 SK 하이닉스는 각각 생산기지 2기씩을 건설하고 충청권에는 약 600억 달러를 투입해 AI 핵심 인프라인 고대역폭 메모리 패키징 생산기지를 조성할 계획입니다.

또한 SK와 GS, 네이버는 약4천74억 달러를 투자해 울산과 동해, 세종 등에 오는 2029년까지 대규모 AI 데이터센터를 구축하겠다는 방침입니다.

이 대통령은 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장 등 기업인들이 참석한 보고회에서 “반도체와 피지컬 AI, 인공지능 데이터센터는 대도약을 위한 삼각축”이라고 강조했습니다.

그러면서 “한국형 AI 생태계 구축에 정부와 민간의 역량을 총결집해야 한다”고 말했습니다. 이어 “3대 메가프로젝트의 성과가 앞으로 한국의 20년~30년을 책임지게 될 것”이라며, 청와대 안에 해당 프로젝트를 전담할 담당관을 두고 직접 챙기겠다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스