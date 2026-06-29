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한국 ‘AI 대전환’ 메가프로젝트 발표…이재명 대통령 “새로운 역사 시작”

2026년 6월 29일 대한민국 서울 청와대 영빈관에서 열린 정부의 3대 메가 프로젝트 발표 브리핑에 이재명 대한민국 대통령(사진 가운데), 이재용 삼성전자 회장(사진 왼쪽), 최태원 SK그룹 회장이 참석하고 있다.
2026년 6월 29일 대한민국 서울 청와대 영빈관에서 열린 정부의 3대 메가 프로젝트 발표 브리핑에 이재명 대한민국 대통령(사진 가운데), 이재용 삼성전자 회장(사진 왼쪽), 최태원 SK그룹 회장이 참석하고 있다.

한국 정부가 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI를 중심으로 한 3대 국가 메가프로젝트에 약 1조 달러를 투입하는 계획을 발표했습니다.

한국의 이재명 대통령은 29일 청와대에서 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’를 열고, 반도체 공장의 전국적 확충, 자율주행,디지털 제조 등 차세대 AI기술인 피지컬 AI의 국가전략산업육성, 대규모 AI 데이터센터 전국 조성을 골자로 한 프로젝트의 세부 내용을 공개했습니다.

이날 발표된 계획에 따르면, 삼성전자와 SK 하이닉스는 전남광주통합특별시에 약 5천930억 달러 규모의 메모리 반도체 생산기지 4기를 구축합니다. 삼성전자와 SK 하이닉스는 각각 생산기지 2기씩을 건설하고 충청권에는 약 600억 달러를 투입해 AI 핵심 인프라인 고대역폭 메모리 패키징 생산기지를 조성할 계획입니다.

또한 SK와 GS, 네이버는 약4천74억 달러를 투자해 울산과 동해, 세종 등에 오는 2029년까지 대규모 AI 데이터센터를 구축하겠다는 방침입니다.

이 대통령은 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장 등 기업인들이 참석한 보고회에서 “반도체와 피지컬 AI, 인공지능 데이터센터는 대도약을 위한 삼각축”이라고 강조했습니다.

그러면서 “한국형 AI 생태계 구축에 정부와 민간의 역량을 총결집해야 한다”고 말했습니다. 이어 “3대 메가프로젝트의 성과가 앞으로 한국의 20년~30년을 책임지게 될 것”이라며, 청와대 안에 해당 프로젝트를 전담할 담당관을 두고 직접 챙기겠다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스

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