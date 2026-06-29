한일 국방장관, ‘한반도 완전한 비핵화’ 의지 재확인… ‘미한일 3국 안보협력’ 지속 합의

한국과 일본 국방장관이 서울에서 회담을 갖고 한반도의 완전한 비핵화와 미한일 3국 안보협력 지속 의지를 재확인했습니다.

안규백 한국 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상은 28일 서울에서 한일 국방장관 회담을 개최하고 공동 언론발표문을 채택했습니다.

양국 장관은 발표문을 통해 엄중한 안보 환경 속에서 역내 평화와 안정 유지를 위한 협력을 지속해 나가기로 했습니다.

특히 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축에 대한 의지를 재확인하고 한일, 미한일 공조를 지속해 나가기로 뜻을 모았습니다.

이번 회담은 북한이 핵물질 생산 능력을 급속히 확대하고 탄도·순항 미사일 생산을 대폭 늘리겠다고 공언하는 가운데 열렸습니다.

양측은 또 이번 회담에서 양국 국방 교류협력도 한층 강화하기로 하고, 상호 방문과 회담 정례화, 약 9년 만에 재개된 한일 수색구조 공동훈련의 지속 발전, 인공지능AI 등 첨단 과학기술 분야 협력 논의 확대 등에 합의했습니다.

또 한국 공군 특수비행팀 블랙이글스의 일본 기착을 계기로 양국 특수비행팀 간 교류협력도 지속해 나가기로 했습니다.

아울러 양측은 상호 이해와 신뢰 증진을 통해 안정적이고 미래지향적인 한일 국방 교류협력의 발전을 위한 소통과 노력을 강화해 나가기로도 했습니다.

이번 회담은 지난1월 안 장관의 일본 방문과,지난 5월 싱가포르 아시아안보회의에서 양자회담을 한 데 이어 여섯 번째로 열렸으며, 일본 방위상의 양자회담 목적 방한은 2015년 이후 11년 만입니다.

VOA 뉴스 조상진입니다.