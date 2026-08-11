콜롬비아 규모 7.4 강진… 생존자 수색 진행

남미 국가 콜롬비아의 서부 지역을 강타한 규모 7.4의 강진 발생 이틀째인 11일 오전까지, 현지 당국은 224명이 숨진 것으로 파악했으며, 구조 당국은 생존자 수색 작업에 총력을 기울이고 있습니다.

콜롬비아 수도 보고타에서 서쪽으로 약 240km 떨어진 지역에서 지난 10일 발생한 지진으로 수백 채의 건물이 파손됐으며, 긴급 구조대원들은 무너진 건물 잔해 속에 갇힌 주민들을 구조하는 작업을 계속하고 있습니다.

지난 7일 취임한 아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 대통령은 11일 국가비상사태를 선포했습니다. 이어 진앙이 위치한 초코주를 비롯해 피해가 가장 심각한 지역들을 직접 둘러보고 이재민들에게 그들이 혼자가 아니라고 말했습니다.

데 라 에스프리에야 대통령은 “중앙정부는 주 정부와 지방 당국이 협력해 부상자를 치료하고 실종자를 수색하며 도시의 치안을 강화하기 위해 쉼 없이 노력하고 있다”고 밝혔습니다.

콜롬비아 민간항공 당국은 지진 피해에 따라 6개 공항의 운영을 중단한다고 발표했습니다.

이번 지진의 진동은 인접국인 파나마와 에콰도르, 베네수엘라에서도 감지됐습니다. 베네수엘라에서는 지난 6월 두 차례의 지진으로 최소 6천 명이 숨진 바 있습니다.

미국은 콜롬비아에 1천550만 달러 규모의 긴급 지원을 제공하겠다고 밝혔습니다. 지원금은 임시 거처와 식량 등 긴급 구호에 사용될 예정입니다.

이와 함께 다른 중남미 국가들도 수색과 구조 작업, 긴급 구호물자 제공 등 콜롬비아의 피해 복구를 지원하겠다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스