‘샌프란시스코 AI 서밋’ 개최…한국 정부 “글로벌 AI 전략· 협력 요청할 것”

세계적인 인공지능 AI 기업 최고경영자들이 미국 샌프란시코에서 만나 투자와 기술 협력을 논의합니다. 한국의 이재명 대통령도 남미 순방에 앞서 이 행사에 참석해 한국 정부의 글로벌 AI 전략과 협력을 요청할 예정입니다. 안소영 기자가 보도합니다.

세계적인 인공지능 AI 기업 최고 경영자들이 참여하는 샌프란시스코 AI 서밋 행사가 24일 개최됩니다.

글로벌 AI 반도체 시장을 선도하고 있는 엔비디아의 최고경영자 젠슨 황 CEO와 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO 등 글로벌 AI·반도체 업계 주요 인사들과

한국의 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등도 참석합니다.

한국의 이재명 대통령도 '샌프란시스코 AI 서밋'에 참석합니다.

한국 청와대는 이 대통령이 남미 순방에 앞서 이 행사에 참석해 한국의 글로벌 AI 전략과 국제 협력 비전을 제시할 예정이라고 밝혔습니다.

청와대에 따르면 이번 행사는 한국 정부가 최근 발표한 AI와 첨단산업 분야 대규모 투자 계획을 글로벌 기술기업과 자본시장 협력으로 연결하고, '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'의 실행력을 높이기 위해 마련됐으며, 한국 기업과 글로벌 빅테크 기업 간 투자와 기술 협력을 위한 양해각서(MOU)와 협약도 체결될 예정입니다.

또 이 대통령은 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO와 젠슨 황 CEO 등 글로벌 AI, 반도체 최고 경영자들을 만나 투자와 기술 협력 확대 방안을 논의한다고 밝혔습니다.

김용범 / 한국 청와대 정책실장

"이 대통령은 국내 기업들과 다양한 협업 중인 글로벌 빅테크 기업 CEO들과의 면담을 통해 대한민국의 전폭적인 AI 투자와 글로벌 협력 의지를 강조하고, 글로벌 AI 공급망의 핵심 기업으로부터 투자·협력 등 실질적인 성과를 이끌어낼 계획입니다."

한편 한국의 이재명 대통령은 샌프란시스코 AI 서밋 행사 이후 오는 27일부터 브라질과 칠레, 아르헨티나를 방문해 정상회담을 갖습니다.

한국 청와대는 이 대통령이 브라질에서는 남미공동시장, 메르코수르와 한국 간 무역협정 협상 재개와 경제 협력 확대 방안을 논의하고, 칠레에서는 자유무역협정 현대화와 핵심광물 공급망 협력 방안을 협의할 예정이라고 설명했습니다.

또 아르헨티나에서는 리튬과 셰일가스 등 에너지 자원 협력과 식량안보, 투자 확대 방안이 주요 의제로 다뤄질 것이라고 밝혔습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다.