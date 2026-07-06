NATO 지도자들, 앙카라 정상회의서 '우크라 지원·방위비' 논의

북대서양조약기구(NATO) 정상들이 국방비 지출 확대 약속 이행과 우크라이나 지원 문제에 초점을 맞춘 정상회의에 참석하기 위해 7일과 8일 튀르키예 앙카라에 모입니다.

지난해 정상들은 각 회원국이 2035년까지 국내총생산(GDP)의 최소 5%를 국방비로 지출하기로 합의했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 동맹국들이 국방비를 더 많이 지출하고 미국에 대한 의존도를 줄이라고 요구해 왔습니다.

매튜 휘태커 나토 주재 미국 대사는 정상회의를 앞두고 기자들을 만나 트럼프 대통령이 동맹국들이 가능한 한 빨리 방위비 지출 목표를 달성하기를 기대한다고 말했습니다.

휘태커 대사는 “이번 앙카라 정상회의는 정말로 우리 동맹국들이 나서야 할 때”라고 말했습니다.

마르크 뤼터 나토 사무총장은 방위비 지출 목표를 향한 진전을 강조하면서, 유럽 동맹국들과 캐나다가 지난 1년 동안 기록적인 수준의 국방비 증액을 이뤘다고 말했습니다.

이번 NATO 정상회의 기간에는 방위산업 포럼도 함께 열립니다.

NATO는 회원국 정부와 방산업체들이 우주 분야와 감시·정찰 역량 강화, 방공 및 미사일 방어 체계 구축, 그리고 정밀 타격 능력 확대와 관련한 다양한 협력 협정을 발표할 예정이라고 밝혔습니다.

한편 이번 정상회의를 계기로 트럼프 대통령은 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 그리고 아흐마드 알샤라 시리아 대통령과 각각 회담할 예정입니다.



VOA 뉴스