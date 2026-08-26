젤렌스키 우크라이나 대통령, 일론 머스크에 ‘최고 훈장’ 수여

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 일론 머스크에게 우크라이나 최고 국가 훈장 가운데 하나를 수여했습니다.

26일 발표된 대통령령에 따르면 우크라이나 정부는 머스크에게 ‘자유 훈장(Order of Freedom)’을 수여하면서 “인간의 생명과 자유를 수호하고, 우크라이나와 미국 국민 간의 유대를 발전시키는 데 탁월한 공헌을 했다”고 높이 평가했습니다. 또 머스크를 기업인이자 엔지니어, 스페이스X와 테슬라의 수장으로 명시했습니다.

자유 훈장은 우크라이나의 주권과 독립, 민주주의 발전, 헌법적 권리 수호에 기여한 공로를 기리는 상으로, 우크라이나 국민뿐만 아니라 외국인에게도 수여될 수 있습니다.

머스크는 2022년 2월 러시아의 전면 침공 직후 우크라이나 상공에서 스타링크 위성 인터넷 서비스를 가동했습니다. 이 서비스는 우크라이나 군의 전장 통신에서 핵심적인 역할을 해왔으며 드론 조종에도 활용되고 있습니다.

스페이스X는 올해 2월 러시아군이 암시장을 통해 확보했던 수천 대의 스타링크 단말기 사용을 차단해 러시아 측의 작전 역량을 약화시켰습니다. 이는 지난 7월 해임되기 전까지 머스크와의 주요 소통 창구 역할을 맡았던 미하일로 페도로우 전 우크라이나 국방장관의 요청에 따른 조치였습니다.

현재 우크라이나는 러시아 영토 내에서도 스타링크를 사용할 수 있도록 허용해 달라고 요청하고 있습니다. 이를 통해 우크라이나 도시들을 타격하고 있는 탄도미사일 발사대 등 러시아 본토 깊숙한 곳의 목표물들을 타격하는 데 도움을 받겠다는 구상입니다.

스타링크는 러시아군이 점령한 지역 등 우크라이나 영토 전역에서는 사용이 허용되지만, 현재 러시아 영토 상공에서는 작동하지 않습니다.

젤렌스키 대통령은 머스크가 서비스 지역 확대를 분쟁의 확전으로 보고 있다고 언급한 바 있습니다. 젤렌스키 대통령은 지난 22일 기자들에게 머스크가 “더 많은 설득 논리를 접하게 된다면 입장을 바꿀 수도 있다”고 말했습니다.

또 우크라이나가 더욱 고무적인 반응을 얻고 있다면서, 러시아 영토에서 스타링크를 사용할 수 있게 되면 러시아 정부가 전쟁을 장기화하는 데 의존하고 있는 역량을 줄일 수 있을 것이라고 강조했습니다.

머스크는 이번 훈장 수여와 관련해 즉각적인 입장을 밝히지 않았습니다.

VOA 뉴스