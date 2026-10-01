이 대통령 “남북 간 군사적 긴장 낮출 실질적 조치 일관되게 이어갈 것.” 국군의 날 기념사

이재명 한국 대통령은 1일 “정부는 남북 간 군사적 긴장을 낮추기 위한 실질적인 조치를 일관되게 이어 나가겠다”고 말했습니다.

이 대통령은 이날 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념식 기념사에서 “남북관계의 매듭은 복잡하게 얽혀있지만 앞으로도 인내심을 가지고 차근차근 얽힌 매듭을 풀어나갈 것”이라며 이같이 밝혔습니다.

그러면서 “신뢰를 회복하고 단절된 대화를 복원하는 길에 북측도 이제 함께 하기를 기대하고 촉구한다”고 말했습니다.

이와 관련해 이 대통령은 “가장 확실한 안보는 ‘싸울 필요가 없는 상태’, 즉, ‘평화’를 만드는 것”이라며, “남과 북은 한반도의 평화를 위해 ‘함께 이기는 길’을 찾아내고 신뢰를 쌓아가야 한다”고 말했습니다.

이 대통령은 또 “얼마 전 비무장지대(DMZ)에서 불의의 사고로 부상을 당하신 장병들을 생각하면 지금도 마음이 아프다”며, “우리가 누리는 평범한 하루가 누군가의 위험 위에 서 있다는 것을 다시 한번 생각하게 된다”고 밝혔습니다.

이어 “(부상 장병들의) 빠른 쾌유를 빌며, 가족들께 위로의 마음을 전한다”고 말했습니다.

이 대통령은 전날 한국의 기술로 만든 여섯 번째 최신예 이지스함 '대호 김종서함' 진수식이 열린 사실을 언급하면서, “앞으로 2030년대 중반이 되면 우리 기술로 만든 핵추진 잠수함 건조까지 성공적으로 이뤄낼 것”이라고 강조했습니다.

이 대통령은 특히 “자주국방은 곧 주권”이라며 “앞으로 전작권 환수로 그 마침표를 찍어 반세기 동안 이어져 온 그 꿈을 국민과 함께 반드시 실현해 내겠다”고 말했습니다.

이 대통령은 국방개혁과 관련, “국방태세 전반을 재설계해 '스마트 정예 강군'으로 도약하고, 미사일 위협을 조기에 탐지하고 요격하며 대응할 수 있는 한국형 3축 체계를 고도화하겠다”고 밝혔습니다.

이어 “고에너지 레이저 요격무기와 AI 기반 지휘통제체계, 고위력 미사일 등 미래전력 개발을 앞당겨 군이 주도하는 억제 및 대응 역량을 획기적으로 키워내겠다”고 말했습니다.

이밖에 이 대통령은 2024년 비상계엄 사태와 관련해 “우리가 지켜야 할 근본은 바로 주권자인 국민”이라며, “군은 국민의 군대로서 헌법을 수호하고 정치적 중립을 준수하는 가운데 국민의 생명과 안전을 지키는 군 본연의 임무에만 매진해달라”고 당부했습니다.

한편 '자주국방 실현! 대체불가 국군'을 주제로 열린 이날 국군의날 기념식에는 한국군이 보유한 무기체계 및 핵심 장비 46종, 70여 대가 등장했습니다.

특히 탄두 중량이 8t에 달해 '괴물 미사일'로 불리는 '현무-5' 지대지 탄도미사일과 중거리 지대공 유도무기 '천궁-Ⅱ', 한국산 4.5세대 초음속 전투기 KF-21 '보라매', K2 전차, K-9 자주포, 다연장로켓 '천무' 등 한국이 제작한 첨단무기 체계가 배치됐습니다.

VOA 뉴스