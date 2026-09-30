한국군 “북한, 국경선 요새화 즉각 중단해야…지뢰 사건 사과와 책임 있는 조치 촉구”

한국군은 30일 북한에 군사분계선(MDL) 인근 지뢰 매설 등 국경선 요새화를 즉각 중단하고, 최근 발생한 지뢰 폭발 사건에 대해 사과할 것을 촉구했습니다.

군은 이날 강현우 합동참모본부 작전본부장이 발표한 입장문을 통해 한국 정부의 일관된 한반도 평화 공존 노력에도 불구하고 지속적으로 추진되고 있는 북한의 국경선 요새화 작업이 남북 간 접경 지역에서 긴장을 고조시키는 원인이 되고 있다며 이같이 밝혔습니다.

강 본부장은 북한의 이같은 행동은 “명백한 정전협정 위반이자 기존 남북 간 합의 정신을 해치는 것”이라며 즉각 중단할 것을 요구했습니다.

강 본부장은 “특히 지난 9월 21일 군사분계선 이남에서 정상적인 수색작전을 수행하던 우리 장병들이 북한군의 지뢰에 의해 심각한 부상을 당한 사건이 발생했다”고 지적했습니다.

그러면서 “북한은 한반도 긴장을 고조시키는 활동을 즉시 중단해야 하며, 북측의 사과와 함께 책임 있는 조치를 강력히 촉구한다”고 말했습니다.

강 본부장은 이어 “향후 발생하는 상황에 대한 모든 책임은 전적으로 북한에게 있다는 점을 분명하게 밝혀둔다”고 강조했습니다.

VOA 뉴스