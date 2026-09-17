조현 외교장관 “한국 호르무즈 파병, 여러 요소 감안해 검토 중.” 18일 루비오 장관과 논의

조현 한국 외교부 장관은 17일 한국 군 병력과 자산의 호르무즈 해협 파병 문제와 관련해 “아직 정해지지 않았다”며, “여러 요소를 감안해 검토 중”이라고 밝혔습니다.

조 장관은 이날 미국으로 출국하기에 앞서 인천국제공항에서 기자들과 만나 이같이 밝히며, “국제적 협력에는 참여하되, 우리 국민의 안전, 또 호르무즈 해협의 자유항행을 우선적으로 검토한다는 입장을 미국 측에 설명할 것”이라고 말했습니다.

조 장관은 18일 워싱턴에서 마코 루비오 미국 국무장관과 만나 이 문제를 중점 논의할 것으로 알려졌습니다.

조 장관은 루비오 장관과 “한미 양국 간 여러 가지 현안들을 깊이 있게 토의하고, 한반도 문제와 지역 문제, 그리고 국제정세에 관해서도 협의를 할 예정”이라고 밝혔습니다.

조 장관은 또 당초 17일로 예정됐던 대미 투자 관련 국회 보고 일정이 연기된 데 대해 “한미 간 이견이 있다기보다 국내 절차적 문제를 좀 확실히 하기 위한 것이라고 알고 있다”고 말했습니다.

그러면서 루비오 장관과의 회담에서 이 문제가 논의될 가능성을 묻는 질문에 “전체적으로 양국 관계를 점검하는 과정에서 나올 것”이라고 대답했습니다.

조 장관은 이어 “우리가 할 수 있는 것은 분명하게 미국 측에 설명하겠다”면서, “어떤 이슈든 국익에 반하거나 우리 입장과 다른 것은 아주 상세하게 설명하고 분명한 입장을 견지할 예정”이라고 강조했습니다.

조 장관은 미한 정상회담 공동 팩트시트에 담긴 핵추진 잠수함과 원자력 협력 등의 후속 협의에 대해서는 “실무 협의를 지속적으로 빨리 추진하고, 두 번의 한미 정상회담 결과로 이뤄진 공동 팩트시트 이행을 가급적 조속히 추진해 나간다는 방향으로 협의하려 한다”고 말했습니다.

이밖에 미북 대화와 관련해서는 “이번에 북미 관계에 있어 어떤 돌파구가 마련된다면 우리 정부로서도 환영할 일”이라며, “북미 대화가 이뤄질 경우 "(한국) 정부가 패싱당할 일은 없으니까 그에 대해 점검도 해야 할 것 같다"고 밝혔습니다.

한편 박윤주 외교부 1차관은 이날 국회에 출석해 한국의 호르무즈 해협 파병과 관련해 “기본적으로 한미 관계 측면보다도 항행의 안전이나 에너지 수급선의 안전, 지역 교민·국민의 안전 등 차원에서 이 문제를 바라보고 있다”고 말했습니다.

박 차관은 또 국내에서 `파병’이라는 용어가 많이 쓰이는 데 대해 “저희가 국제사회와 얘기하고 있는 것은 기본적으로 `기여’라는 것”이라며 “안정을 회복하는 부분에서 어떤 기여를 할 수 있는가를 검토해왔다”고 말했습니다.

박 차관은 이어 “아직 정부의 입장 자체가 내적인 숙의나 검토 수준에 있기 때문에 (조 장관이) 그런 전반적인 상황에서 움직이고 (루비오 장관과의) 회담에 임할 것으로 생각한다”고 밝혔습니다.