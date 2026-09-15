조현 외교부 장관, 전직 주한미군사령관들과 연합방위태세 논의

조현 한국 외교부 장관이 14일 전직 주한미군사령관들과 만나 한미 간 굳건한 연합방위태세의 중요성 등에 대해 논의했다고 한국 외교부가 밝혔습니다.

외교부에 따르면 조 장관과 전직 사령관들은 이날 면담에서 한반도의 엄중한 안보환경 속에서 미국 측의 빈틈없는 확장억제 공약을 바탕으로 굳건한 한미 연합방위태세를 유지·강화하는 것이 중요하다는 점을 강조했습니다.

특히 전직 사령관들은 다양한 활동을 통해 미국에서 한미 동맹의 저변을 확대하기 위해 계속 노력하고 있다면서, 앞으로도 한미 동맹 발전을 위해 필요한 역할을 계속해 나가겠다고 밝혔습니다.

이에 대해 조 장관은 한국의 오랜 친구이자 한미 동맹의 강력한 지지자로서 여전히 왕성히 활동하고 있는 전직 사령관들의 기여에 사의를 표하고, 앞으로도 한미 동맹에 대한 지속적인 관심과 적극적인 지지를 기대한다고 말했습니다.

이날 면담에는 버웰 벨, 로버트 에이브럼스, 폴 러캐머라 전직 사령관이 참석했습니다.

벨 전 사령관은 2006∼2008년, 에이브럼스 전 사령관은 2018∼2021년, 러캐머라 전 사령관은 2021∼2024년 주한미군사령관으로 재직했습니다.

이들은 한미동맹재단의 초청으로 한국을 방문 중입니다.

조 장관과 전직 주한미군사령관들과의 이날 면담은 한국 정부가 미국이 요청한 호르무즈 해협 파병 문제를 검토하고 있는 가운데 이뤄졌습니다.