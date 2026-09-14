미한, 16-18일 한국서 통합국방협의체 회의..한국 호르무즈 파병 논의 주목

한국과 미국의 고위 국방 당국자들이 참석하는 제 29차 한미 통합국방협의체(KIDD) 회의가 16일 한국에서 열립니다.

한국 국방부는 14일 보도자료에서 18일까지 사흘간 부산에서 열리는 이번 회의에 한국 국방부 김홍철 국방정책실장과 미국 전쟁부 조지 르무어 동아시아 담당 부차관보를 각각 수석대표로 하는 양국 국방 및 외교 분야 주요 당국자들이 참석한다고 밝혔습니다.

회의에서는 “전시작전통제권 전환과 연합방위태세, 조선 건조 협력 등 동맹 안보 현안 전반에 대해 논의할 예정”이라고 한국 국방부는 밝혔습니다.

특히 이번 회의에서는 미국이 요청해온 한국 군 병력과 자산의 호르무즈 해협 파병과 관련한 논의가 이뤄질 것으로 전망됩니다.

KIDD 회의는 한미 간 적시적이고 효과적인 안보 협의를 위해 2011년 시작한 고위급 회의체로, 매년 1∼2차례 두 나라가 번갈아 가며 개최하고 있습니다.

이번 회의는 지난 5월 워싱턴DC에서 열린 제28차 회의 이후 4개월 만에 다시 열리는 것으로 KIDD 회의가 서울과 워싱턴DC가 아닌 제3의 장소에서 열리는 것은 이번이 처음입니다.

이에 대해 한국 국방부는 한미 양국의 조선 협력 의지와 한국의 조선업 역량을 강조하기 위해 회의 장소를 부산으로 선정했다고 밝혔습니다.

미국 측 참석자들은 방한 기간 한국 조선소들을 방문할 것으로 알려졌습니다.