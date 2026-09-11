주한미군 “9.11 희생자들과 영웅들 추모..영원히 잊지 않을 것”

주한 미8군은 9.11 테러 사태 25주년을 맞은 11일 오전 캠프 험프리스 기지에서 장병들과 가족, 군무원들이 함께 배낭을 메고 뛰는 행사를 진행했다고 밝혔습니다.

주한 미8군은 소셜미디어 X에 사진과 함께 올린 글을 통해 참가자들은 희생자들과 현장에 가장 먼저 달려갔던 첫 응급 대응대원들을 기리며, 당시 테러분자들이 공격한 세계무역센터 (9.11마일)와 전쟁부(6.5마일), 펜실베이니아 섕크스빌(3.1마일)을 상징하는 코스를 뛰었다고 밝혔습니다.

미8군은 또 사건이 발생한 지 “25년이 지난 지금, 희생자들과 영웅들을 추모”한다며, “태평양의 승리자들은 한반도에서 동맹인 대한민국과 함께 변함없이 철통같은 대비태세를 유지하고 있다”고 강조했습니다.

그러면서 “우리는 영원히 기억할 것”이라고 다짐했습니다.

주한미군도 X에 올린 별도 성명에서 “25년 전, 미국에 대한 테러 공격으로 3천여명이 목숨을 잃었다”며, “주한미군은 희생자들과 그 유가족, 그리고 국가의 부름에 응답해 헌신한 모든 이들을 추모한다”고 밝혔습니다.

이어 “우리는 기억하고, 기리며, 결코 잊지 않을 것”이라고 강조했습니다.