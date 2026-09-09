북한군, 최근 한 달간 20회 넘게 군사분계선 침범. 동부전선에 집중

북한군이 최근 한 달간 군사분계선(MDL)을 20회 넘게 월선한 것으로 알려졌습니다.

`연합뉴스’ 등 한국 언론들은 9일 익명의 군 관계자를 인용해 북한군이 지난달 중순께 올들어 처음 동부전선에서 MDL을 월선한 뒤 이같은 활동을 수시로 반복하고 있다고 보도했습니다.

언론들은 작년 한 해 북한군의 MDL 침범 횟수는 총 17회였는데 올해 들어선 한 달 만에 작년보다 더 많은 침범이 있었다며, 거의 매일 침범이 이뤄졌다고 전했습니다.

그러면서, 북한군의 MDL 침범은 주로 동부전선에 집중되고 있고, 한국 군은 침범 사례 대부분에 대해 경고사격으로 대응했다고 보도했습니다.

한국 군은 교전수칙에 따라 북한군이 MDL에 근접하는 등 침범 징후가 있으면 경고방송을 하고, MDL을 침범하면 경고사격을 실시해 퇴거 조치하는 것으로 알려졌습니다.

이와 관련해 한국 합동참모본부 관계자는 `연합뉴스’에 “올해 미작업 구간에 대한 작업활동이 진행되면서 침범활동이 식별됐다”며, “북한군의 활동 변화나 특이활동에 의한 침범은 아닌 것으로 평가된다”고 말했습니다.

한편 북한군은 '적대적 두 국가' 선언 이후 2024년부터 MDL을 국경선화 하기 위해 비무장지대(DMZ) 내에서 불모지 작업 및 철책 설치, 지뢰매설 등 작업을 벌이면서 MDL 일대 순찰활동을 강화하고 있는 것으로 알려졌습니다.