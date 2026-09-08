한국 국방장관 “미북 정상회담 성사 강력 희망”

안규백 한국 국방부 장관은 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간 정상회담이 반드시 성사되기를 바란다고 말했습니다.

안 장관은 8일 서울에서 열린 서울안보대화에서 미북 정상회담과 한국의 역할에 대한 사회자의 질문에 이같이 대답했습니다.

안 장관은 “트럼프 대통령과 김정은 위원장 간 북미대화가 어려운 여건 속에서도 성사되길 강력히 희망한다”며 “누구를 위해서가 아니라 한반도의 평화와 국제사회에 미치는 영향이 크기 때문”이라고 말했습니다.

이어 “이재명 대통령이 말한대로 ‘피스메이커’를 향한 ‘페이스메이커’ 역할을 하는 데 우리가 군사적 힘으로 뒷받침하겠다”며 “어떤 경우가 오더라도 우리의 능력과 군사적 준비태세를 갖추겠다”고 강조했습니다.

안 장관은 또 “북한은 2024년부터 소위 ‘국경선 요새화’ 작업을 하면서 3중 철망을 치고 지뢰를 까는 등 전례 없이 강력한 남북 단절 조치를 하고 있다”며 “적대적 두 국가를 풀기 위해선 북미대화가 남북대화로 이어져야 한다고 생각한다”고 밝혔습니다.

안 장관은 특히 한국 정부는 “남북관계 개선을 위해 대북 확성기 중지 및 철거, 백마고지 유해 발굴 등 낮은 단계부터 단계별로 준비해왔다”며 “이런 지속적인 노력으로 북한이 대화의 문으로 나오길 다시 한번 바란다”고 말했습니다.